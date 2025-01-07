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Глава Минфина США и вице-премьер Китая провели виртуальную встречу - РИА Новости, 07.01.2025
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07:46 07.01.2025 (обновлено: 08:24 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/vstrecha-1992711292.html
Глава Минфина США и вице-премьер Китая провели виртуальную встречу
Глава Минфина США и вице-премьер Китая провели виртуальную встречу - РИА Новости, 07.01.2025
Глава Минфина США и вице-премьер Китая провели виртуальную встречу
Министр финансов США Джанет Йеллен и заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн провели виртуальную встречу в рамках усилий по "ответственному управлению... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T07:46:00+03:00
2025-01-07T08:24:00+03:00
китай
сша
россия
джанет йеллен
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен и заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн провели виртуальную встречу в рамках усилий по "ответственному управлению двусторонними экономическими отношениями", следует из заявления американского минфина. "Министр Йеллен и вице-премьер Хэ обсудили макроэкономические изменения в обеих странах. Они также рассмотрели работу рабочих групп по экономическим и финансовым вопросам, которые они совместно учредили в прошлом году", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минфина. Отмечается, что Йеллен в ходе встречи подняла вопросы, связанные с "нерыночной политикой и практикой Китая и избыточными промышленными мощностями, которые наносят ущерб американским рабочим и компаниям". Кроме того, министр финансов США пригрозила китайским компаниям "значительными последствиями" в случае оказания материальной поддержки РФ в рамках конфликта на Украине. "Йеллен также выразила серьезную озабоченность по поводу вредоносной кибердеятельности государственных структур КНР и ее влияния на двусторонние отношения", - добавили в ведомстве. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что Пекин против распространения США ложной информации о якобы хакерских атаках Китая в политических целях.
https://ria.ru/20241222/kitay-1990672395.html
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китай, сша, россия, джанет йеллен, мао нин
Китай, США, Россия, Джанет Йеллен, Мао Нин
Глава Минфина США и вице-премьер Китая провели виртуальную встречу

Глава Минфина США Йеллен пригрозила Китаю последствиями за помощь России

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжанет Йеллен
Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джанет Йеллен. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен и заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн провели виртуальную встречу в рамках усилий по "ответственному управлению двусторонними экономическими отношениями", следует из заявления американского минфина.
"Министр Йеллен и вице-премьер Хэ обсудили макроэкономические изменения в обеих странах. Они также рассмотрели работу рабочих групп по экономическим и финансовым вопросам, которые они совместно учредили в прошлом году", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минфина.
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Отмечается, что Йеллен в ходе встречи подняла вопросы, связанные с "нерыночной политикой и практикой Китая и избыточными промышленными мощностями, которые наносят ущерб американским рабочим и компаниям".
Кроме того, министр финансов США пригрозила китайским компаниям "значительными последствиями" в случае оказания материальной поддержки РФ в рамках конфликта на Украине.
"Йеллен также выразила серьезную озабоченность по поводу вредоносной кибердеятельности государственных структур КНР и ее влияния на двусторонние отношения", - добавили в ведомстве.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что Пекин против распространения США ложной информации о якобы хакерских атаках Китая в политических целях.
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