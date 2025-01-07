Необычных вспышек заболеваний в Китае нет, заявила ВОЗ
ВОЗ не получала никаких сообщений о необычных вспышках заболеваний в Китае
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 7 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала никаких сообщений о вспышках необычных заболеваний в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
«
"Наблюдаемый рост числа выявляемых респираторных патогенов находится в пределах ожидаемого для этого времени года в зимнее время в северном полушарии. В Китае грипп является наиболее часто выявляемым респираторным патогеном, который в настоящее время поражает людей острыми респираторными инфекциями. ВОЗ поддерживает контакты с официальными лицами здравоохранения Китая и не получала никаких сообщений о необычных вспышках", - сказано в документе.
Маск посмеялся над угрозами Сороса о новой пандемии
19 ноября 2024, 05:55
Китайские власти сообщили ВОЗ, что система здравоохранения не перегружена, и никаких экстренных заявлений или ответных мер не принималось.
Официальный представитель государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения КНР Ху Цянцян заявил, что в Китае в связи с похолоданием наступил период высокой заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями, такими как грипп и пневмония. Он порекомендовал населению своевременно проходить вакцинацию, принимать меры для индивидуальной защиты, регулярно мыть руки, проветривать помещения и придерживаться правильного образа жизни.
В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее на этой неделе заявила, что зима – сезон высокой заболеваемости респираторными инфекциями в северном полушарии. По ее словам, в настоящее время масштабы эпидемии соответствующих заболевания в Китае ниже, чем в прошлом году.
"Грипп и кровоизлияние". Биолог рассказала об опасном вирусе
6 декабря 2024, 10:17