https://ria.ru/20250107/voz-1992773006.html

Необычных вспышек заболеваний в Китае нет, заявила ВОЗ

Необычных вспышек заболеваний в Китае нет, заявила ВОЗ - РИА Новости, 07.01.2025

Необычных вспышек заболеваний в Китае нет, заявила ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала никаких сообщений о вспышках необычных заболеваний в Китае, говорится в пресс-релизе организации. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T22:48:00+03:00

2025-01-07T22:48:00+03:00

2025-01-07T23:58:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 7 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала никаких сообщений о вспышках необычных заболеваний в Китае, говорится в пресс-релизе организации."Наблюдаемый рост числа выявляемых респираторных патогенов находится в пределах ожидаемого для этого времени года в зимнее время в северном полушарии. В Китае грипп является наиболее часто выявляемым респираторным патогеном, который в настоящее время поражает людей острыми респираторными инфекциями. ВОЗ поддерживает контакты с официальными лицами здравоохранения Китая и не получала никаких сообщений о необычных вспышках", - сказано в документе.Китайские власти сообщили ВОЗ, что система здравоохранения не перегружена, и никаких экстренных заявлений или ответных мер не принималось.Официальный представитель государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения КНР Ху Цянцян заявил, что в Китае в связи с похолоданием наступил период высокой заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями, такими как грипп и пневмония. Он порекомендовал населению своевременно проходить вакцинацию, принимать меры для индивидуальной защиты, регулярно мыть руки, проветривать помещения и придерживаться правильного образа жизни.В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее на этой неделе заявила, что зима – сезон высокой заболеваемости респираторными инфекциями в северном полушарии. По ее словам, в настоящее время масштабы эпидемии соответствующих заболевания в Китае ниже, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20241119/mask-1984505483.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, воз, в мире, мао нин, здоровье - общество