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Необычных вспышек заболеваний в Китае нет, заявила ВОЗ - РИА Новости, 07.01.2025
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22:48 07.01.2025 (обновлено: 23:58 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/voz-1992773006.html
Необычных вспышек заболеваний в Китае нет, заявила ВОЗ
Необычных вспышек заболеваний в Китае нет, заявила ВОЗ - РИА Новости, 07.01.2025
Необычных вспышек заболеваний в Китае нет, заявила ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала никаких сообщений о вспышках необычных заболеваний в Китае, говорится в пресс-релизе организации. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T22:48:00+03:00
2025-01-07T23:58:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 7 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала никаких сообщений о вспышках необычных заболеваний в Китае, говорится в пресс-релизе организации."Наблюдаемый рост числа выявляемых респираторных патогенов находится в пределах ожидаемого для этого времени года в зимнее время в северном полушарии. В Китае грипп является наиболее часто выявляемым респираторным патогеном, который в настоящее время поражает людей острыми респираторными инфекциями. ВОЗ поддерживает контакты с официальными лицами здравоохранения Китая и не получала никаких сообщений о необычных вспышках", - сказано в документе.Китайские власти сообщили ВОЗ, что система здравоохранения не перегружена, и никаких экстренных заявлений или ответных мер не принималось.Официальный представитель государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения КНР Ху Цянцян заявил, что в Китае в связи с похолоданием наступил период высокой заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями, такими как грипп и пневмония. Он порекомендовал населению своевременно проходить вакцинацию, принимать меры для индивидуальной защиты, регулярно мыть руки, проветривать помещения и придерживаться правильного образа жизни.В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее на этой неделе заявила, что зима – сезон высокой заболеваемости респираторными инфекциями в северном полушарии. По ее словам, в настоящее время масштабы эпидемии соответствующих заболевания в Китае ниже, чем в прошлом году.
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китай, воз, в мире, мао нин, здоровье - общество
Китай, ВОЗ, В мире, Мао Нин, Здоровье - Общество
Необычных вспышек заболеваний в Китае нет, заявила ВОЗ

ВОЗ не получала никаких сообщений о необычных вспышках заболеваний в Китае

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала никаких сообщений о вспышках необычных заболеваний в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
«
"Наблюдаемый рост числа выявляемых респираторных патогенов находится в пределах ожидаемого для этого времени года в зимнее время в северном полушарии. В Китае грипп является наиболее часто выявляемым респираторным патогеном, который в настоящее время поражает людей острыми респираторными инфекциями. ВОЗ поддерживает контакты с официальными лицами здравоохранения Китая и не получала никаких сообщений о необычных вспышках", - сказано в документе.
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Китайские власти сообщили ВОЗ, что система здравоохранения не перегружена, и никаких экстренных заявлений или ответных мер не принималось.
Официальный представитель государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения КНР Ху Цянцян заявил, что в Китае в связи с похолоданием наступил период высокой заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями, такими как грипп и пневмония. Он порекомендовал населению своевременно проходить вакцинацию, принимать меры для индивидуальной защиты, регулярно мыть руки, проветривать помещения и придерживаться правильного образа жизни.
В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее на этой неделе заявила, что зима – сезон высокой заболеваемости респираторными инфекциями в северном полушарии. По ее словам, в настоящее время масштабы эпидемии соответствующих заболевания в Китае ниже, чем в прошлом году.
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