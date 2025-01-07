https://ria.ru/20250107/vostok-1992731600.html

Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 07.01.2025

Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника

Украинские войска за сутки потеряли до 155 военнослужащих, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика" в зоне действия группировки... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T12:27:00+03:00

2025-01-07T12:27:00+03:00

2025-01-07T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 155 военнослужащих, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика" в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное, Великая Новоселка, Разлив, Вольное Поле и Времевка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

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Варвара Скокшина

киев, россия, вооруженные силы украины