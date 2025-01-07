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Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 07.01.2025
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12:27 07.01.2025 (обновлено: 12:29 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/vostok-1992731600.html
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 07.01.2025
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника
Украинские войска за сутки потеряли до 155 военнослужащих, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика" в зоне действия группировки... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:27:00+03:00
2025-01-07T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 155 военнослужащих, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика" в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное, Великая Новоселка, Разлив, Вольное Поле и Времевка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 155 военнослужащих, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика" в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное, Великая Новоселка, Разлив, Вольное Поле и Времевка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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