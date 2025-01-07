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На Западе задали Зеленскому неожиданный вопрос после его интервью
На Западе задали Зеленскому неожиданный вопрос после его интервью - РИА Новости, 07.01.2025
На Западе задали Зеленскому неожиданный вопрос после его интервью
Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х спросил у главы киевского режима Владимира Зеленского, уважает ли тот свой народ после того, РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T05:36:00+03:00
2025-01-07T05:36:00+03:00
2025-01-07T05:36:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х спросил у главы киевского режима Владимира Зеленского, уважает ли тот свой народ после того, как тот в интервью американскому журналисту Лексу Фридману рассказал о том, что презирает русский народ."Мне интересно, уважает ли он свой народ? Тот народ, чью церковь он уничтожил, миллион тех, кого загнал в могилу раньше времени, или тех, чьи демократические права украл", — написал Боуз.Ранее Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы киевского режима о том, что тот презирает россиян, заявил, что для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности.
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россия, владимир зеленский, чей боуз, дмитрий медведев
Россия, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Дмитрий Медведев
На Западе задали Зеленскому неожиданный вопрос после его интервью
Журналист Боуз поинтересовался, уважает ли Зеленский народ Украины