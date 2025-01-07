https://ria.ru/20250107/vopros-1992707734.html

На Западе задали Зеленскому неожиданный вопрос после его интервью

На Западе задали Зеленскому неожиданный вопрос после его интервью - РИА Новости, 07.01.2025

На Западе задали Зеленскому неожиданный вопрос после его интервью

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х спросил у главы киевского режима Владимира Зеленского, уважает ли тот свой народ после того, РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T05:36:00+03:00

2025-01-07T05:36:00+03:00

2025-01-07T05:36:00+03:00

россия

владимир зеленский

чей боуз

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_59f59a05b3baa4d4e85477573bc4178a.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х спросил у главы киевского режима Владимира Зеленского, уважает ли тот свой народ после того, как тот в интервью американскому журналисту Лексу Фридману рассказал о том, что презирает русский народ."Мне интересно, уважает ли он свой народ? Тот народ, чью церковь он уничтожил, миллион тех, кого загнал в могилу раньше времени, или тех, чьи демократические права украл", — написал Боуз.Ранее Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы киевского режима о том, что тот презирает россиян, заявил, что для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности.

https://ria.ru/20250106/gaz-1992666002.html

https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992662046.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир зеленский, чей боуз, дмитрий медведев