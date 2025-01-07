https://ria.ru/20250107/volodin-1992720424.html

Володин поздравил россиян с Рождеством

Володин поздравил россиян с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2025

Володин поздравил россиян с Рождеством

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Рождеством. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T10:15:00+03:00

2025-01-07T10:15:00+03:00

2025-01-07T10:15:00+03:00

общество

вифлеем

вячеслав володин

госдума рф

рождество христово

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Рождеством. "Поздравляю вас со светлым праздником - Рождеством Христовым! Пусть этот день наполнит наши сердца радостью, любовью и теплом. Желаю, чтобы гармония, согласие и благополучие всегда были в ваших домах, а звезда Вифлеема освещала путь к счастью!", - написал Володин. Также председатель Госдумы пожелал крепкого здоровья.

https://ria.ru/20250107/kazaki-1991911539.html

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Варвара Скокшина

общество, вифлеем, вячеслав володин, госдума рф, рождество христово