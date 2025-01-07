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Володин поздравил россиян с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2025
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10:15 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/volodin-1992720424.html
Володин поздравил россиян с Рождеством
Володин поздравил россиян с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2025
Володин поздравил россиян с Рождеством
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Рождеством. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:15:00+03:00
2025-01-07T10:15:00+03:00
общество
вифлеем
вячеслав володин
госдума рф
рождество христово
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Рождеством. "Поздравляю вас со светлым праздником - Рождеством Христовым! Пусть этот день наполнит наши сердца радостью, любовью и теплом. Желаю, чтобы гармония, согласие и благополучие всегда были в ваших домах, а звезда Вифлеема освещала путь к счастью!", - написал Володин. Также председатель Госдумы пожелал крепкого здоровья.
https://ria.ru/20250107/kazaki-1991911539.html
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общество, вифлеем, вячеслав володин, госдума рф, рождество христово
Общество, Вифлеем, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Рождество Христово
Володин поздравил россиян с Рождеством

Володин поздравил россиян с Рождеством и пожелал счастья

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Рождеством.
"Поздравляю вас со светлым праздником - Рождеством Христовым! Пусть этот день наполнит наши сердца радостью, любовью и теплом. Желаю, чтобы гармония, согласие и благополучие всегда были в ваших домах, а звезда Вифлеема освещала путь к счастью!", - написал Володин.
Также председатель Госдумы пожелал крепкого здоровья.
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ОбществоВифлеемВячеслав ВолодинГосдума РФРождество Христово
 
 
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