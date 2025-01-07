https://ria.ru/20250107/volodin-1992720424.html
Володин поздравил россиян с Рождеством
Володин поздравил россиян с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2025
Володин поздравил россиян с Рождеством
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Рождеством. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:15:00+03:00
2025-01-07T10:15:00+03:00
2025-01-07T10:15:00+03:00
общество
вифлеем
вячеслав володин
госдума рф
рождество христово
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Рождеством. "Поздравляю вас со светлым праздником - Рождеством Христовым! Пусть этот день наполнит наши сердца радостью, любовью и теплом. Желаю, чтобы гармония, согласие и благополучие всегда были в ваших домах, а звезда Вифлеема освещала путь к счастью!", - написал Володин. Также председатель Госдумы пожелал крепкого здоровья.
https://ria.ru/20250107/kazaki-1991911539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вифлеем, вячеслав володин, госдума рф, рождество христово
Общество, Вифлеем, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Рождество Христово
Володин поздравил россиян с Рождеством
Володин поздравил россиян с Рождеством и пожелал счастья