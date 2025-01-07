https://ria.ru/20250107/vojska-1992714222.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 07.01.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных, сообщило в... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T08:45:00+03:00
2025-01-07T08:45:00+03:00
2025-01-07T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных, сообщило в Telegram-канале управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.15 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 06.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, в 08.10 по Никитовскому району было также выпущено три кассетных снаряда "натовского" калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html
https://ria.ru/20250105/martemyanov-1992540626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов натовского калибра