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Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.01.2025
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05:03 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/vertolet-1992707203.html
Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.01.2025
Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж российской авиации на вертолете Ми-35м уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T05:03:00+03:00
2025-01-07T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
ми-35м
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Экипаж российской авиации на вертолете Ми-35м уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35м уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ", - добавили в Минобороны РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992685921.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ми-35м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Ми-35М
Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в Курском приграничье

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Экипаж российской авиации на вертолете Ми-35м уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35м уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника.
"Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ", - добавили в Минобороны РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМи-35М
 
 
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