https://ria.ru/20250107/unherd-1992722876.html
В США сообщили Зеленскому плохие новости после интервью
В США сообщили Зеленскому плохие новости после интервью - РИА Новости, 07.01.2025
В США сообщили Зеленскому плохие новости после интервью
Лесть Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа во время интервью американскому журналисту Лексу Фридману не повлияет на уже сформировавшееся отношение... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:34:00+03:00
2025-01-07T10:34:00+03:00
2025-01-07T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Лесть Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа во время интервью американскому журналисту Лексу Фридману не повлияет на уже сформировавшееся отношение будущего президента США к Украине, пишет портал UnHerd."Во время интервью с Фридманом Зеленский неоднократно обращался с лестью в адрес нового президента Трампа, хваля его как сильного, и в то же время критиковал президента Байдена за нерешительность в оказании поддержки Киеву. Однако Трампа, уже скептически настроенного по отношению к НАТО, вряд ли поколеблют подобные призывы", — говорится в материале.Отмечается, что Украине следует окончательно отказаться от идеи вступления в НАТО, вместо этого она должна стать нейтральным государством. Только тогда у нее будет реальный шанс закончить конфликт, защитить суверенитет, восстановить экономику и общество, заключил автор статьи.В интервью Зеленский пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США. Также он упомянул, что предлагал Дональду Трампу купить у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов.
https://ria.ru/20250107/vopros-1992707734.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
В США сообщили Зеленскому плохие новости после интервью
UnHerd: Зеленский не сможет лестью склонить Трампа на свою сторону