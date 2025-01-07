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В Киеве предложили разрешить работодателям проверять переписки сотрудников - РИА Новости, 07.01.2025
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20:25 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/ukraina-1992765197.html
В Киеве предложили разрешить работодателям проверять переписки сотрудников
В Киеве предложили разрешить работодателям проверять переписки сотрудников - РИА Новости, 07.01.2025
В Киеве предложили разрешить работодателям проверять переписки сотрудников
Минэкономики Украины предлагает разрешить работодателям проверять переписки сотрудников, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на проект Трудового... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T20:25:00+03:00
2025-01-07T20:25:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Минэкономики Украины предлагает разрешить работодателям проверять переписки сотрудников, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на проект Трудового кодекса, подготовленного министерством. "Минэкономики предлагает разрешить работодателям проверять рабочие переписки работников. Документом вводится мониторинг рабочей корреспонденции работника и других данных. Работодатель может осуществлять мониторинг рабочей корреспонденции работника или документов (файлов), созданных на технических (электронных) устройствах, используемых работником для выполнения трудовых обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как пишет издание, проверка переписок считается крайней формой контроля работодателя за работником и может применяться только при невозможности или неэффективности применения альтернативных способов контроля. При этом, как отмечает "Страна.ua", о введении мониторинга работодатель должен проинформировать работника и обосновать объективную необходимость его осуществления.
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украина, в мире
Украина, В мире
В Киеве предложили разрешить работодателям проверять переписки сотрудников

Минэкономики Украины предложило разрешить руководству проверять чаты работников

© Pixabay / Free-PhotosМужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Минэкономики Украины предлагает разрешить работодателям проверять переписки сотрудников, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на проект Трудового кодекса, подготовленного министерством.
"Минэкономики предлагает разрешить работодателям проверять рабочие переписки работников. Документом вводится мониторинг рабочей корреспонденции работника и других данных. Работодатель может осуществлять мониторинг рабочей корреспонденции работника или документов (файлов), созданных на технических (электронных) устройствах, используемых работником для выполнения трудовых обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Как пишет издание, проверка переписок считается крайней формой контроля работодателя за работником и может применяться только при невозможности или неэффективности применения альтернативных способов контроля.
При этом, как отмечает "Страна.ua", о введении мониторинга работодатель должен проинформировать работника и обосновать объективную необходимость его осуществления.
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