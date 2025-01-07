Украинец попытался сбежать в Молдавию на надувной лодке
На Украине задержали мужчину, пытавшегося сбежать в Молдавию на надувной лодке
© AP Photo / Hanna ArhirovaОфицеры Государственной пограничной службы Украины
© AP Photo / Hanna Arhirova
Офицеры Государственной пограничной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Госпогранслужба Украины во вторник сообщила о задержании в Одесской области мужчины, который пытался на надувной лодке сбежать в Молдавию.
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"Охранники госрубежа Подольского пограничного отряда во время патрулирования Кучурганского лимана обнаружили мужчину, который пытался на надувном каяке пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Местный 26-летний житель, экипировавшись соответствующим снаряжением – надувным каяком и веслом, решил преодолеть водную преграду. Планам гребца не помешали даже зимнее время года и низкая температура воды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госпогранслужбы.
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За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении мужчины составлен административный протокол.
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что более 40 украинских мужчин призывного возраста погибли с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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