https://ria.ru/20250107/ukraina-1992746579.html

Украинец попытался сбежать в Молдавию на надувной лодке

Украинец попытался сбежать в Молдавию на надувной лодке - РИА Новости, 07.01.2025

Украинец попытался сбежать в Молдавию на надувной лодке

Госпогранслужба Украины во вторник сообщила о задержании в Одесской области мужчины, который пытался на надувной лодке сбежать в Молдавию. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T16:03:00+03:00

2025-01-07T16:03:00+03:00

2025-01-07T16:07:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Госпогранслужба Украины во вторник сообщила о задержании в Одесской области мужчины, который пытался на надувной лодке сбежать в Молдавию. "Охранники госрубежа Подольского пограничного отряда во время патрулирования Кучурганского лимана обнаружили мужчину, который пытался на надувном каяке пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Местный 26-летний житель, экипировавшись соответствующим снаряжением – надувным каяком и веслом, решил преодолеть водную преграду. Планам гребца не помешали даже зимнее время года и низкая температура воды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госпогранслужбы. За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении мужчины составлен административный протокол. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что более 40 украинских мужчин призывного возраста погибли с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991490766.html

https://ria.ru/20250106/odessa-1992688502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, одесская область, молдавия, андрей демченко, владимир зеленский