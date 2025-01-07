https://ria.ru/20250107/ukraina-1992741101.html

Исландия передала Украине $30 миллионов для оборонных нужд

Исландия передала Украине $30 миллионов для оборонных нужд - РИА Новости, 07.01.2025

Исландия передала Украине $30 миллионов для оборонных нужд

Рейкьявик передал Киеву 30 миллионов долларов помощи для оборонных нужд, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T14:36:00+03:00

2025-01-07T14:36:00+03:00

2025-01-07T14:36:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Рейкьявик передал Киеву 30 миллионов долларов помощи для оборонных нужд, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир. "Объем помощи, которая была предоставлена (Исландией – ред.) украинской стороне именно для оборонных нужд на сегодняшний день составляет 30 миллионов долларов", - сказал Сибига на видео, опубликованном в социальной сети Facebook* МИД Украины. Он также отметил, что с главой МИД Исландии обсудил возможность наращивания военного производства, однако деталей не привел. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20250106/19fortyfive-1992659838.html

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в мире, украина, россия, исландия, андрей сибига, сергей лавров, нато