https://ria.ru/20250107/ukraina-1992733711.html

Украина поставила европейскую экономику в трудную ситуацию, заявил Сийярто

Украина поставила европейскую экономику в трудную ситуацию, заявил Сийярто - РИА Новости, 07.01.2025

Украина поставила европейскую экономику в трудную ситуацию, заявил Сийярто

Украина, которая стремится вступить в ЕС, неоднократно ставила европейскую экономику в трудную ситуацию, Киев в очередной раз сделал это, прекратив транзит... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T13:06:00+03:00

2025-01-07T13:06:00+03:00

2025-01-07T13:08:00+03:00

украина

венгрия

киев

петер сийярто

евросоюз

в мире

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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Украина, которая стремится вступить в ЕС, неоднократно ставила европейскую экономику в трудную ситуацию, Киев в очередной раз сделал это, прекратив транзит российского газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Пока Украина стремится в ЕС в качестве кандидата, своим последним решением она снова поставила европейскую экономику в сложную ситуацию", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Летом Венгрия критиковала Украину за ограничение транзита российской нефти через свою территорию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20250106/gaz-1992696532.html

украина

венгрия

киев

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украина, венгрия, киев, петер сийярто, евросоюз, в мире