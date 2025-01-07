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Украина поставила европейскую экономику в трудную ситуацию, заявил Сийярто - РИА Новости, 07.01.2025
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13:06 07.01.2025 (обновлено: 13:08 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/ukraina-1992733711.html
Украина поставила европейскую экономику в трудную ситуацию, заявил Сийярто
Украина поставила европейскую экономику в трудную ситуацию, заявил Сийярто - РИА Новости, 07.01.2025
Украина поставила европейскую экономику в трудную ситуацию, заявил Сийярто
Украина, которая стремится вступить в ЕС, неоднократно ставила европейскую экономику в трудную ситуацию, Киев в очередной раз сделал это, прекратив транзит... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:06:00+03:00
2025-01-07T13:08:00+03:00
украина
венгрия
киев
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Украина, которая стремится вступить в ЕС, неоднократно ставила европейскую экономику в трудную ситуацию, Киев в очередной раз сделал это, прекратив транзит российского газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Пока Украина стремится в ЕС в качестве кандидата, своим последним решением она снова поставила европейскую экономику в сложную ситуацию", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Летом Венгрия критиковала Украину за ограничение транзита российской нефти через свою территорию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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украина, венгрия, киев, петер сийярто, евросоюз, в мире
Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз, В мире
Украина поставила европейскую экономику в трудную ситуацию, заявил Сийярто

Сийярто: Украина вновь поставила экономику Европы в сложную ситуацию

© Страница Петера Сийярто в соцсетиПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Страница Петера Сийярто в соцсети
Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Украина, которая стремится вступить в ЕС, неоднократно ставила европейскую экономику в трудную ситуацию, Киев в очередной раз сделал это, прекратив транзит российского газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Пока Украина стремится в ЕС в качестве кандидата, своим последним решением она снова поставила европейскую экономику в сложную ситуацию", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Летом Венгрия критиковала Украину за ограничение транзита российской нефти через свою территорию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Bloomberg сообщил о рекордных закупках ЕС газа у России
6 января, 23:20
 
УкраинаВенгрияКиевПетер СийяртоЕвросоюзВ мире
 
 
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