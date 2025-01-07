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На Украине заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться в страну - РИА Новости, 07.01.2025
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11:39 07.01.2025 (обновлено: 14:16 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/ukraina-1992729258.html
На Украине заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться в страну
На Украине заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться в страну - РИА Новости, 07.01.2025
На Украине заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться в страну
Украинские беженцы смогут добровольно вернуться из-за границы в страну, принудительные меры применены к ним не будут, заявил глава Министерства национального... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T11:39:00+03:00
2025-01-07T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украинские беженцы смогут добровольно вернуться из-за границы в страну, принудительные меры применены к ним не будут, заявил глава Министерства национального единства Алексей Чернышов. Украинский премьер Денис Шмыгаль в начале декабря заявлял, что кабмин Украины переименовал Министерство по вопросам реинтеграции в Министерство национального единства, главой ведомства назначен Алексей Чернышов. Советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин позже заявил, что Министерство национального единства Украины в начале 2025 года запустит программу по возвращению украинцев из-за границы."Мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Хотел бы сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет", — приводит слова Чернышова украинское издание "Страна.ua".По его словам, на данный момент за границей находится 20-25 миллионов украинцев, на Украине — 32 миллиона.Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял, что власти Украины ищут юридические механизмы, чтобы вернуть и наказать военнообязанных, незаконно выехавших за границу. Министр обороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, в интервью изданию Bild заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20241224/germanija-1991022829.html
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в мире, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, игорь клименко, страна.ua, bild
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Игорь Клименко, Страна.ua, Bild
На Украине заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться в страну

Киев намерен вернуть украинцев, находящихся за рубежом

© РИА НовостиМашины в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" перед российской границей в Запорожской области
Машины в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка перед российской границей в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости
Машины в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" перед российской границей в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украинские беженцы смогут добровольно вернуться из-за границы в страну, принудительные меры применены к ним не будут, заявил глава Министерства национального единства Алексей Чернышов.
Украинский премьер Денис Шмыгаль в начале декабря заявлял, что кабмин Украины переименовал Министерство по вопросам реинтеграции в Министерство национального единства, главой ведомства назначен Алексей Чернышов. Советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин позже заявил, что Министерство национального единства Украины в начале 2025 года запустит программу по возвращению украинцев из-за границы.
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"Мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Хотел бы сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет", — приводит слова Чернышова украинское издание "Страна.ua".
По его словам, на данный момент за границей находится 20-25 миллионов украинцев, на Украине — 32 миллиона.
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял, что власти Украины ищут юридические механизмы, чтобы вернуть и наказать военнообязанных, незаконно выехавших за границу. Министр обороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, в интервью изданию Bild заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальИгорь КлименкоСтрана.uaBild
 
 
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