https://ria.ru/20250107/uchenye-1992722737.html

В Китае создали сверхточные атомные часы

В Китае создали сверхточные атомные часы - РИА Новости, 07.01.2025

В Китае создали сверхточные атомные часы

Китайские ученые создали сверхточные переносные атомные часы, которые могут повлиять на характер военных конфликтов в будущем, сообщило издание South China... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T10:32:00+03:00

2025-01-07T10:32:00+03:00

2025-01-07T14:46:00+03:00

китай

технологии

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Китайские ученые создали сверхточные переносные атомные часы, которые могут повлиять на характер военных конфликтов в будущем, сообщило издание South China Morning Post. "Исследователи создали атомные часы, которые можно брать в зоны боевых конфликтов и которые могут изменить будущее военных действий. <...> Высокоточная система хронометража — основа современной войны, позволяющая радарам, находящимся в тысячах миль друг от друга, работать в унисон, обнаруживая и отслеживая неуловимые малозаметные истребители", — указано в публикации.Также это позволит улучшить качество сигналов в радиоэлектронной борьбе и облегчить передачу огромных объемов данных.Как отметило издание, часы из цезия высотой около 1,5 метра и размером примерно с холодильник можно привезти в зону боевых действий, причем даже при транспортировке в суровых условиях их погрешность не будет превышать 0,2 квадриллиона (единица с пятнадцатью нулями. — Прим. ред.) секунды. Кроме того, эти часы могут автономно работать на протяжении долгого времени без помощи специалистов.

https://ria.ru/20240829/uchenye-1969141393.html

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, технологии