В Китае создали сверхточные атомные часы
В Китае создали сверхточные атомные часы, способные повлиять на будущее войн
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Китайские ученые создали сверхточные переносные атомные часы, которые могут повлиять на характер военных конфликтов в будущем, сообщило издание South China Morning Post.
«
"Исследователи создали атомные часы, которые можно брать в зоны боевых конфликтов и которые могут изменить будущее военных действий. <...> Высокоточная система хронометража — основа современной войны, позволяющая радарам, находящимся в тысячах миль друг от друга, работать в унисон, обнаруживая и отслеживая неуловимые малозаметные истребители", — указано в публикации.
Также это позволит улучшить качество сигналов в радиоэлектронной борьбе и облегчить передачу огромных объемов данных.
Как отметило издание, часы из цезия высотой около 1,5 метра и размером примерно с холодильник можно привезти в зону боевых действий, причем даже при транспортировке в суровых условиях их погрешность не будет превышать 0,2 квадриллиона (единица с пятнадцатью нулями. — Прим. ред.) секунды. Кроме того, эти часы могут автономно работать на протяжении долгого времени без помощи специалистов.
Ученые из КНР предложили радикальный способ спасения человечества
29 августа 2024, 10:32