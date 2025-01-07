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В Китае создали сверхточные атомные часы - РИА Новости, 07.01.2025
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10:32 07.01.2025 (обновлено: 14:46 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/uchenye-1992722737.html
В Китае создали сверхточные атомные часы
В Китае создали сверхточные атомные часы - РИА Новости, 07.01.2025
В Китае создали сверхточные атомные часы
Китайские ученые создали сверхточные переносные атомные часы, которые могут повлиять на характер военных конфликтов в будущем, сообщило издание South China... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:32:00+03:00
2025-01-07T14:46:00+03:00
китай
технологии
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Китайские ученые создали сверхточные переносные атомные часы, которые могут повлиять на характер военных конфликтов в будущем, сообщило издание South China Morning Post. &quot;Исследователи создали атомные часы, которые можно брать в зоны боевых конфликтов и которые могут изменить будущее военных действий. &lt;...&gt; Высокоточная система хронометража — основа современной войны, позволяющая радарам, находящимся в тысячах миль друг от друга, работать в унисон, обнаруживая и отслеживая неуловимые малозаметные истребители&quot;, — указано в публикации.Также это позволит улучшить качество сигналов в радиоэлектронной борьбе и облегчить передачу огромных объемов данных.Как отметило издание, часы из цезия высотой около 1,5 метра и размером примерно с холодильник можно привезти в зону боевых действий, причем даже при транспортировке в суровых условиях их погрешность не будет превышать 0,2 квадриллиона (единица с пятнадцатью нулями. — Прим. ред.) секунды. Кроме того, эти часы могут автономно работать на протяжении долгого времени без помощи специалистов.
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китай, технологии
Китай, Технологии
В Китае создали сверхточные атомные часы

В Китае создали сверхточные атомные часы, способные повлиять на будущее войн

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Китайские ученые создали сверхточные переносные атомные часы, которые могут повлиять на характер военных конфликтов в будущем, сообщило издание South China Morning Post.
«

"Исследователи создали атомные часы, которые можно брать в зоны боевых конфликтов и которые могут изменить будущее военных действий. <...> Высокоточная система хронометража — основа современной войны, позволяющая радарам, находящимся в тысячах миль друг от друга, работать в унисон, обнаруживая и отслеживая неуловимые малозаметные истребители", — указано в публикации.

Также это позволит улучшить качество сигналов в радиоэлектронной борьбе и облегчить передачу огромных объемов данных.
Как отметило издание, часы из цезия высотой около 1,5 метра и размером примерно с холодильник можно привезти в зону боевых действий, причем даже при транспортировке в суровых условиях их погрешность не будет превышать 0,2 квадриллиона (единица с пятнадцатью нулями. — Прим. ред.) секунды. Кроме того, эти часы могут автономно работать на протяжении долгого времени без помощи специалистов.
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