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Турция выступила с ультиматумом курдским боевикам в Сирии - РИА Новости, 08.01.2025
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21:41 07.01.2025 (обновлено: 09:14 08.01.2025)
https://ria.ru/20250107/turtsiya-1992769942.html
Турция выступила с ультиматумом курдским боевикам в Сирии
Турция выступила с ультиматумом курдским боевикам в Сирии - РИА Новости, 08.01.2025
Турция выступила с ультиматумом курдским боевикам в Сирии
РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-07T21:41:00+03:00
2025-01-08T09:14:00+03:00
в мире
турция
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
анкара (провинция)
башар асад
хакан фидан
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АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Анкара выступила с ультиматумом курдским боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.&quot;Мы выступили с ультиматумом о необходимости сложить оружие и покинуть страну. Мы видим, что есть попытки выиграть время&quot;, — сказал он.На вопрос ведущего Ахмета Хакана об альтернативах в случае игнорирования призывов Анкары глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что станет актуальным проведение военной операции.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20250106/berbok-1992640231.html
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турция
сирия
анкара (провинция)
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в мире, турция, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, анкара (провинция), башар асад, хакан фидан
В мире, Турция, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Анкара (провинция), Башар Асад, Хакан Фидан
Турция выступила с ультиматумом курдским боевикам в Сирии

Турция допустила проведение военной операции против курдских боевиков в Сирии

© AP Photo / Bilal HusseinМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Анкара выступила с ультиматумом курдским боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.
«

"Мы выступили с ультиматумом о необходимости сложить оружие и покинуть страну. Мы видим, что есть попытки выиграть время", — сказал он.

На вопрос ведущего Ахмета Хакана об альтернативах в случае игнорирования призывов Анкары глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что станет актуальным проведение военной операции.

Смена власти в Сирии

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время пленарного заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ на Мальте - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Бербок выдвинула Сирии ультиматум
6 января, 09:13
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
Курдские боевики - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Сирийская администрация потребовала от РПК сложить оружие
6 января, 08:36
 
В миреТурцияОбострение ситуации в Сирии — 2024СирияАнкара (провинция)Башар АсадХакан Фидан
 
 
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