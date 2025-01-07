https://ria.ru/20250107/turtsiya-1992769942.html

Турция выступила с ультиматумом курдским боевикам в Сирии

Турция выступила с ультиматумом курдским боевикам в Сирии - РИА Новости, 08.01.2025

Турция выступила с ультиматумом курдским боевикам в Сирии

РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-07T21:41:00+03:00

2025-01-07T21:41:00+03:00

2025-01-08T09:14:00+03:00

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обострение ситуации в сирии — 2024

сирия

анкара (провинция)

башар асад

хакан фидан

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АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Анкара выступила с ультиматумом курдским боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk."Мы выступили с ультиматумом о необходимости сложить оружие и покинуть страну. Мы видим, что есть попытки выиграть время", — сказал он.На вопрос ведущего Ахмета Хакана об альтернативах в случае игнорирования призывов Анкары глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что станет актуальным проведение военной операции.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20250106/berbok-1992640231.html

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анкара (провинция)

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Наталья Макарова

в мире, турция, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, анкара (провинция), башар асад, хакан фидан