Турция выступила с ультиматумом курдским боевикам в Сирии
Турция допустила проведение военной операции против курдских боевиков в Сирии
© AP Photo / Bilal HusseinМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© AP Photo / Bilal Hussein
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Анкара выступила с ультиматумом курдским боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.
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"Мы выступили с ультиматумом о необходимости сложить оружие и покинуть страну. Мы видим, что есть попытки выиграть время", — сказал он.
На вопрос ведущего Ахмета Хакана об альтернативах в случае игнорирования призывов Анкары глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что станет актуальным проведение военной операции.
Смена власти в Сирии
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
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Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
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