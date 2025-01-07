https://ria.ru/20250107/turtsiya-1992711065.html
РАН: Турция продолжит поддержку сирийской оппозиции и борьбу с курдами
РАН: Турция продолжит поддержку сирийской оппозиции и борьбу с курдами - РИА Новости, 07.01.2025
РАН: Турция продолжит поддержку сирийской оппозиции и борьбу с курдами
Турция в 2025 году продолжит поддержку сирийской оппозиции и борьбу с курдскими формированиями, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T07:34:00+03:00
2025-01-07T07:34:00+03:00
2025-01-07T07:54:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Турция в 2025 году продолжит поддержку сирийской оппозиции и борьбу с курдскими формированиями, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "Анкара не только сохранит готовность противодействовать устремлениям сирийских курдов, в том числе посредством односторонних трансграничных военных операций, но и продолжит поддержку сил вооруженной оппозиции в Сирии, которые в декабре 2024 года свергли режим Башара Асада", - говорится в докладе. По мнению авторов, Турция хотела бы сохранить за собой ведущую роль в Сирии, внедрив систему управления, которую она использовала в контролируемых северных районах САР, а также приняв участие в восстановлении страны при помощи своего строительного сектора. Задача по возращению из Турции сирийских беженцев наделяет Анкару дополнительными возможностями для участия в ситуации в САР, отметили в институте. "В сложившихся условиях диалог с Турцией остается для России важнейшим форматом обсуждения как сирийских, так и других региональных проблем", - отмечается в докладе. В целом авторы доклада ожидают, что Турция продолжит свою региональную активность и будет стремиться к расширению своего влияния, используя как инструменты дипломатии и культуры, так и опираясь на фактор силы. ХТШ предоставляла Анкаре в течение нескольких лет разведданные о боевиках террористических группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* (террористические группировки, запрещены в РФ), заявил 21 декабря глава МИД Турции Хакан Фидан. В правящей турецкой Партии справедливости и развития считают, что ХТШ больше не является террористической организацией, заявлял представитель партии Омер Челик. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Вооруженный конфликт с ныне запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере "Зликан" к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992686668.html
https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992664382.html
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в мире, турция, сирия, башар асад, хакан фидан, омер челик, исламское государство*, аль-каида
В мире, Турция, Сирия, Башар Асад, Хакан Фидан, Омер Челик, Исламское государство*, Аль-Каида
РАН: Турция продолжит поддержку сирийской оппозиции и борьбу с курдами
РАН: Турция в 2025 году продолжит поддержку оппозиции в Сирии и борьбу с курдами
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Турция в 2025 году продолжит поддержку сирийской оппозиции и борьбу с курдскими формированиями, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Анкара не только сохранит готовность противодействовать устремлениям сирийских курдов, в том числе посредством односторонних трансграничных военных операций, но и продолжит поддержку сил вооруженной оппозиции в Сирии, которые в декабре 2024 года свергли режим Башара Асада", - говорится в докладе.
По мнению авторов, Турция хотела бы сохранить за собой ведущую роль в Сирии, внедрив систему управления, которую она использовала в контролируемых северных районах САР, а также приняв участие в восстановлении страны при помощи своего строительного сектора.
Задача по возращению из Турции сирийских беженцев наделяет Анкару дополнительными возможностями для участия в ситуации в САР, отметили в институте. "В сложившихся условиях диалог с Турцией остается для России важнейшим форматом обсуждения как сирийских, так и других региональных проблем", - отмечается в докладе.
В целом авторы доклада ожидают, что Турция продолжит свою региональную активность и будет стремиться к расширению своего влияния, используя как инструменты дипломатии и культуры, так и опираясь на фактор силы.
ХТШ предоставляла Анкаре в течение нескольких лет разведданные о боевиках террористических группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* (террористические группировки, запрещены в РФ), заявил 21 декабря глава МИД Турции Хакан Фидан. В правящей турецкой Партии справедливости и развития считают, что ХТШ больше не является террористической организацией, заявлял представитель партии Омер Челик.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Вооруженный конфликт с ныне запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере "Зликан" к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
* Террористическая организация, запрещена в России