https://ria.ru/20250107/turist-1992737289.html

Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции

Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции - РИА Новости, 07.01.2025

Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции

Российский турист погиб, получив ранения после падения на горнолыжном курорте в Турции, сообщил телеканал Habertürk. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T13:49:00+03:00

2025-01-07T13:49:00+03:00

2025-01-07T13:55:00+03:00

турция

россия

кайсери

происшествия

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СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Российский турист погиб, получив ранения после падения на горнолыжном курорте в Турции, сообщил телеканал Habertürk. "15-летний турист из РФ с инициалами Т. Н. Т. получил ранения, упав во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. Туриста госпитализировали, но несмотря на усилия врачей он скончался", - сообщил канал.

https://ria.ru/20250102/avariya-1992337503.html

турция

россия

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2025

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турция, россия, кайсери, происшествия