https://ria.ru/20250107/turist-1992737289.html
Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции
Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции - РИА Новости, 07.01.2025
Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции
Российский турист погиб, получив ранения после падения на горнолыжном курорте в Турции, сообщил телеканал Habertürk. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:49:00+03:00
2025-01-07T13:49:00+03:00
2025-01-07T13:55:00+03:00
турция
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кайсери
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СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Российский турист погиб, получив ранения после падения на горнолыжном курорте в Турции, сообщил телеканал Habertürk. "15-летний турист из РФ с инициалами Т. Н. Т. получил ранения, упав во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. Туриста госпитализировали, но несмотря на усилия врачей он скончался", - сообщил канал.
https://ria.ru/20250102/avariya-1992337503.html
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турция, россия, кайсери, происшествия
Турция, Россия, Кайсери, Происшествия
Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции
Habertrk: 15-летний россиянин погиб, упав на горнолыжном курорте в Турции