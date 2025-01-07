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Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции - РИА Новости, 07.01.2025
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13:49 07.01.2025 (обновлено: 13:55 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/turist-1992737289.html
Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции
Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции - РИА Новости, 07.01.2025
Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции
Российский турист погиб, получив ранения после падения на горнолыжном курорте в Турции, сообщил телеканал Habertürk. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:49:00+03:00
2025-01-07T13:55:00+03:00
турция
россия
кайсери
происшествия
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СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Российский турист погиб, получив ранения после падения на горнолыжном курорте в Турции, сообщил телеканал Habertürk. "15-летний турист из РФ с инициалами Т. Н. Т. получил ранения, упав во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. Туриста госпитализировали, но несмотря на усилия врачей он скончался", - сообщил канал.
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турция, россия, кайсери, происшествия
Турция, Россия, Кайсери, Происшествия
Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции

Habertrk: 15-летний россиянин погиб, упав на горнолыжном курорте в Турции

© Getty Images / Anadolu/Esma KucuksahinГорнолыжный курорт Эрджиес в провинции Кайсери, Турция
Горнолыжный курорт Эрджиес в провинции Кайсери, Турция - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Esma Kucuksahin
Горнолыжный курорт Эрджиес в провинции Кайсери, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Российский турист погиб, получив ранения после падения на горнолыжном курорте в Турции, сообщил телеканал Habertürk.
"15-летний турист из РФ с инициалами Т. Н. Т. получил ранения, упав во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. Туриста госпитализировали, но несмотря на усилия врачей он скончался", - сообщил канал.
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