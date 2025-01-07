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Президент ЦАР посетил Русский дом в Банги в канун Рождества - РИА Новости, 07.01.2025
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19:02 07.01.2025 (обновлено: 19:18 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/tsar-1992758520.html
Президент ЦАР посетил Русский дом в Банги в канун Рождества
Президент ЦАР посетил Русский дом в Банги в канун Рождества - РИА Новости, 07.01.2025
Президент ЦАР посетил Русский дом в Банги в канун Рождества
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера посетил Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Банги в канун Рождества Христова,... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T19:02:00+03:00
2025-01-07T19:18:00+03:00
банги
цар
африка
фостен-арканж туадера
зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера посетил Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Банги в канун Рождества Христова, сообщили в Русском доме. "Шестого января президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера посетил Русский дом в столице страны городе Банги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра. Отмечается, что его визит был посвящен поздравлению с праздником Рождества Христова российских граждан, работающих в ЦАР. Президенту была продемонстрирована обзорная презентация по итогам работы Русского дома за прошедший год. "В Русском доме состоялся праздничный вечер, организованный для россиян, живущих и трудящихся в стране. Торжественную атмосферу дополнило видеообращение патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина от лица Русской православной церкви (РПЦ), специально подготовленное для соотечественников и жителей ЦАР", - указали в Русском доме.
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банги, цар, африка, фостен-арканж туадера, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), русская православная церковь
Банги, ЦАР, Африка, Фостен-Арканж Туадера, Зарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки), Русская православная церковь
Президент ЦАР посетил Русский дом в Банги в канун Рождества

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в канун Рождества посетил РЦНК в Банги

© Фото : РУССКИЙ ДОМ в Банги/TelegramПрезидент Центральноафриканской Республики посетил Русский дом накануне Рождества
Президент Центральноафриканской Республики посетил Русский дом накануне Рождества - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фото : РУССКИЙ ДОМ в Банги/Telegram
Президент Центральноафриканской Республики посетил Русский дом накануне Рождества
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера посетил Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Банги в канун Рождества Христова, сообщили в Русском доме.
«
"Шестого января президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера посетил Русский дом в столице страны городе Банги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра.
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Отмечается, что его визит был посвящен поздравлению с праздником Рождества Христова российских граждан, работающих в ЦАР. Президенту была продемонстрирована обзорная презентация по итогам работы Русского дома за прошедший год.
«
"В Русском доме состоялся праздничный вечер, организованный для россиян, живущих и трудящихся в стране. Торжественную атмосферу дополнило видеообращение патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина от лица Русской православной церкви (РПЦ), специально подготовленное для соотечественников и жителей ЦАР", - указали в Русском доме.
© Фото : РУССКИЙ ДОМ в Банги/TelegramПрезидент Центральноафриканской Республики посетил Русский дом накануне Рождества
Президент Центральноафриканской Республики посетил Русский дом накануне Рождества - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фото : РУССКИЙ ДОМ в Банги/Telegram
Президент Центральноафриканской Республики посетил Русский дом накануне Рождества
 
БангиЦАРАфрикаФостен-Арканж ТуадераЗарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки)Русская православная церковь
 
 
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