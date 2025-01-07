https://ria.ru/20250107/tsar-1992758520.html

Президент ЦАР посетил Русский дом в Банги в канун Рождества

Президент ЦАР посетил Русский дом в Банги в канун Рождества - РИА Новости, 07.01.2025

Президент ЦАР посетил Русский дом в Банги в канун Рождества

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера посетил Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Банги в канун Рождества Христова,... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T19:02:00+03:00

2025-01-07T19:02:00+03:00

2025-01-07T19:18:00+03:00

банги

цар

африка

фостен-арканж туадера

зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера посетил Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Банги в канун Рождества Христова, сообщили в Русском доме. "Шестого января президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера посетил Русский дом в столице страны городе Банги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра. Отмечается, что его визит был посвящен поздравлению с праздником Рождества Христова российских граждан, работающих в ЦАР. Президенту была продемонстрирована обзорная презентация по итогам работы Русского дома за прошедший год. "В Русском доме состоялся праздничный вечер, организованный для россиян, живущих и трудящихся в стране. Торжественную атмосферу дополнило видеообращение патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина от лица Русской православной церкви (РПЦ), специально подготовленное для соотечественников и жителей ЦАР", - указали в Русском доме.

https://ria.ru/20241120/putin-1984796580.html

банги

цар

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

банги, цар, африка, фостен-арканж туадера, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), русская православная церковь