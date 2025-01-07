Президент ЦАР посетил Русский дом в Банги в канун Рождества
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в канун Рождества посетил РЦНК в Банги
© Фото : РУССКИЙ ДОМ в Банги/TelegramПрезидент Центральноафриканской Республики посетил Русский дом накануне Рождества
Президент Центральноафриканской Республики посетил Русский дом накануне Рождества
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера посетил Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Банги в канун Рождества Христова, сообщили в Русском доме.
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"Шестого января президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера посетил Русский дом в столице страны городе Банги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра.
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Отмечается, что его визит был посвящен поздравлению с праздником Рождества Христова российских граждан, работающих в ЦАР. Президенту была продемонстрирована обзорная презентация по итогам работы Русского дома за прошедший год.
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"В Русском доме состоялся праздничный вечер, организованный для россиян, живущих и трудящихся в стране. Торжественную атмосферу дополнило видеообращение патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина от лица Русской православной церкви (РПЦ), специально подготовленное для соотечественников и жителей ЦАР", - указали в Русском доме.
© Фото : РУССКИЙ ДОМ в Банги/TelegramПрезидент Центральноафриканской Республики посетил Русский дом накануне Рождества
Президент Центральноафриканской Республики посетил Русский дом накануне Рождества