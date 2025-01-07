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Трюдо тремя словами ответил Трампу на предложение присоединить Канаду к США
Трюдо тремя словами ответил Трампу на предложение присоединить Канаду к США - РИА Новости, 07.01.2025
Трюдо тремя словами ответил Трампу на предложение присоединить Канаду к США
Премьер Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, заявив, что это абсолютно исключено. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T22:38:00+03:00
2025-01-07T22:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, заявив, что это абсолютно исключено."Чёрта с два Канада станет частью Соединённых Штатов", – написал Трюдо в своём аккаунте в соцсети X.Он отметил, что работники и сообщества обеих стран выигрывают от взаимного партнёрства в торговле и сфере обеспечения безопасности.Заявление Трюдо прозвучало на фоне недавних предложений избранного президента Дональда Трампа о присоединении Канады на правах 51-го штата США.
https://ria.ru/20250107/tramp-1992763080.html
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в мире, канада, сша, джастин трюдо, дональд трамп
В мире, Канада, США, Джастин Трюдо, Дональд Трамп
Трюдо тремя словами ответил Трампу на предложение присоединить Канаду к США
Трюдо ответил на предложение Трампа присоединить Канаду словами "черта с два"