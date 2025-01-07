Рейтинг@Mail.ru
Трюдо тремя словами ответил Трампу на предложение присоединить Канаду к США - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 07.01.2025 (обновлено: 23:00 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/tryudo-1992772523.html
Трюдо тремя словами ответил Трампу на предложение присоединить Канаду к США
Трюдо тремя словами ответил Трампу на предложение присоединить Канаду к США - РИА Новости, 07.01.2025
Трюдо тремя словами ответил Трампу на предложение присоединить Канаду к США
Премьер Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, заявив, что это абсолютно исключено. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T22:38:00+03:00
2025-01-07T23:00:00+03:00
в мире
канада
сша
джастин трюдо
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987508426_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_18f9864f79a303174658f62db0bc9f7a.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, заявив, что это абсолютно исключено."Чёрта с два Канада станет частью Соединённых Штатов", – написал Трюдо в своём аккаунте в соцсети X.Он отметил, что работники и сообщества обеих стран выигрывают от взаимного партнёрства в торговле и сфере обеспечения безопасности.Заявление Трюдо прозвучало на фоне недавних предложений избранного президента Дональда Трампа о присоединении Канады на правах 51-го штата США.
https://ria.ru/20250107/tramp-1992763080.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987508426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41e0bbe21473d0fc410c0952e1a7dcc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, джастин трюдо, дональд трамп
В мире, Канада, США, Джастин Трюдо, Дональд Трамп
Трюдо тремя словами ответил Трампу на предложение присоединить Канаду к США

Трюдо ответил на предложение Трампа присоединить Канаду словами "черта с два"

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, заявив, что это абсолютно исключено.
"Чёрта с два Канада станет частью Соединённых Штатов", – написал Трюдо в своём аккаунте в соцсети X.
Он отметил, что работники и сообщества обеих стран выигрывают от взаимного партнёрства в торговле и сфере обеспечения безопасности.
Заявление Трюдо прозвучало на фоне недавних предложений избранного президента Дональда Трампа о присоединении Канады на правах 51-го штата США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Трамп намерен ввести высокие пошлины на импорт из Канады и Мексики
Вчера, 19:56
 
В миреКанадаСШАДжастин ТрюдоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала