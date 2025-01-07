https://ria.ru/20250107/tryudo-1992772523.html

Трюдо тремя словами ответил Трампу на предложение присоединить Канаду к США

Трюдо тремя словами ответил Трампу на предложение присоединить Канаду к США - РИА Новости, 07.01.2025

Трюдо тремя словами ответил Трампу на предложение присоединить Канаду к США

Премьер Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, заявив, что это абсолютно исключено. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T22:38:00+03:00

2025-01-07T22:38:00+03:00

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джастин трюдо

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, заявив, что это абсолютно исключено."Чёрта с два Канада станет частью Соединённых Штатов", – написал Трюдо в своём аккаунте в соцсети X.Он отметил, что работники и сообщества обеих стран выигрывают от взаимного партнёрства в торговле и сфере обеспечения безопасности.Заявление Трюдо прозвучало на фоне недавних предложений избранного президента Дональда Трампа о присоединении Канады на правах 51-го штата США.

https://ria.ru/20250107/tramp-1992763080.html

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в мире, канада, сша, джастин трюдо, дональд трамп