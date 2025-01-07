"Деградант": Порошенко на троне взбесил украинцев
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пользователи украинских Telegram-каналов раскритиковали бывшего президента Украины Петра Порошенко за фотографию, на которой он сидит на троне в украинском храме.
Порошенко опубликовал пост на своей странице в Facebook*, посвященный шестилетию получения томоса для ПЦУ от константинопольского патриархата, который сопроводил фотографией, где он сидит на троне в одном из украинских храмов в окружении священнослужителей.
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"Деградант", — написал Ciril Brovlko.
"Это уже клиника… это больной человек… вообще крышу снесло", — высказалась Svetik Solovey.
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"Клоуны", — подметил пользователь под ником Эд.
Один из пользователей иронично предположил, что Порошенко таким образом хотел почувствовать себя великим.
"Ну дайте же недоумку примерить то, что никогда не осуществится — побыть великим", — подметила Natalia Natalia.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад, в котором указало, что Украина не доказала необходимость и соразмерность своих действий, направленных на роспуск религиозных организаций, в том числе Украинской православной церкви (УПЦ). С 23 сентября на Украине вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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