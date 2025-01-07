Рейтинг@Mail.ru
"Деградант": Порошенко на троне взбесил украинцев - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/tron-1992703228.html
"Деградант": Порошенко на троне взбесил украинцев
"Деградант": Порошенко на троне взбесил украинцев - РИА Новости, 07.01.2025
"Деградант": Порошенко на троне взбесил украинцев
Пользователи украинских Telegram-каналов раскритиковали бывшего президента Украины Петра Порошенко за фотографию, на которой он сидит на троне в украинском... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T02:03:00+03:00
2025-01-07T02:03:00+03:00
россия
украина
владимир зеленский
петр порошенко
украинская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772312820_0:165:2609:1633_1920x0_80_0_0_309d4923219fcb365c8ad48d9dc972ae.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пользователи украинских Telegram-каналов раскритиковали бывшего президента Украины Петра Порошенко за фотографию, на которой он сидит на троне в украинском храме.Порошенко опубликовал пост на своей странице в Facebook*, посвященный шестилетию получения томоса для ПЦУ от константинопольского патриархата, который сопроводил фотографией, где он сидит на троне в одном из украинских храмов в окружении священнослужителей."Деградант", — написал Ciril Brovlko."Это уже клиника… это больной человек… вообще крышу снесло", — высказалась Svetik Solovey."Клоуны", — подметил пользователь под ником Эд.Один из пользователей иронично предположил, что Порошенко таким образом хотел почувствовать себя великим."Ну дайте же недоумку примерить то, что никогда не осуществится — побыть великим", — подметила Natalia Natalia.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад, в котором указало, что Украина не доказала необходимость и соразмерность своих действий, направленных на роспуск религиозных организаций, в том числе Украинской православной церкви (УПЦ). С 23 сентября на Украине вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://ria.ru/20241226/vybory-1991560485.html
https://ria.ru/20241226/poroshenko-1991354062.html
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992693893.html
https://ria.ru/20250104/upts-1992504997.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772312820_24:0:2437:1810_1920x0_80_0_0_713279c539b771f28a91b827497552c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир зеленский, петр порошенко, украинская православная церковь, московский патриархат
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Украинская православная церковь, Московский Патриархат

"Деградант": Порошенко на троне взбесил украинцев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пользователи украинских Telegram-каналов раскритиковали бывшего президента Украины Петра Порошенко за фотографию, на которой он сидит на троне в украинском храме.
Порошенко опубликовал пост на своей странице в Facebook*, посвященный шестилетию получения томоса для ПЦУ от константинопольского патриархата, который сопроводил фотографией, где он сидит на троне в одном из украинских храмов в окружении священнослужителей.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Эксперт раскрыл "договорняк" Порошенко и Зеленского
26 декабря 2024, 21:52
«
"Деградант", — написал Ciril Brovlko.
"Это уже клиника… это больной человек… вообще крышу снесло", — высказалась Svetik Solovey.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Порошенко заявил о риске потери Украины
26 декабря 2024, 04:14
"Клоуны", — подметил пользователь под ником Эд.
Один из пользователей иронично предположил, что Порошенко таким образом хотел почувствовать себя великим.
"Ну дайте же недоумку примерить то, что никогда не осуществится — побыть великим", — подметила Natalia Natalia.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В США раскрыли, чего на самом деле хочет добиться Украина в Курской области
Вчера, 22:07
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад, в котором указало, что Украина не доказала необходимость и соразмерность своих действий, направленных на роспуск религиозных организаций, в том числе Украинской православной церкви (УПЦ). С 23 сентября на Украине вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
Николаевский храм Украинской православной церкви в селе Пилипы Хмельницкой области Украины - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Украинские музеи портят имидж страны в христианском мире, заявили в УПЦ
4 января, 15:44
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала