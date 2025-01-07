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Премьер Словакии обсудит с ЕК остановку транзита газа через Украину - РИА Новости, 07.01.2025
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15:02 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/tranzit-1992742706.html
Премьер Словакии обсудит с ЕК остановку транзита газа через Украину
Премьер Словакии обсудит с ЕК остановку транзита газа через Украину - РИА Новости, 07.01.2025
Премьер Словакии обсудит с ЕК остановку транзита газа через Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 января встретится с представителями Европейской комиссии в Брюсселе для того, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T15:02:00+03:00
2025-01-07T15:02:00+03:00
украина
словакия
брюссель
роберт фицо
владимир путин
газпром
евросоюз
транзит газа через украину
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БРАТИСЛАВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 января встретится с представителями Европейской комиссии в Брюсселе для того, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа через Украину, который был остановлен с 1 января, сообщило словацкое издание Denník N. "Роберт Фицо в четверг будет обсуждать с Европейской комиссии остановку транзита газа через Украину", - сообщило издание со ссылкой на канцелярию правительства. В информации отмечается, что премьера в ходе поездки в Брюссель будет сопровождать министр экономики Словакии Дениса Сакова. Издание не уточнило, будет ли принимать участие в этих переговорах украинская сторона. Ранее Фицо сообщал, что 7 января в Брюсселе должны были состояться консультации Европейской комиссии, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию. Однако эта встреча была отменена из-за отсутствия представителей украинской стороны. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. Премьер Словакии Фицо ранее подтвердил, что республика обладает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, а цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
https://ria.ru/20250107/gaz-1992733000.html
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украина, словакия, брюссель, роберт фицо, владимир путин, газпром, евросоюз, транзит газа через украину, в мире, еврокомиссия
Украина, Словакия, Брюссель, Роберт Фицо, Владимир Путин, Газпром, Евросоюз, транзит газа через Украину, В мире, Еврокомиссия
Премьер Словакии обсудит с ЕК остановку транзита газа через Украину

Denník N: Фицо обсудит с ЕК остановку транзита газа через Украину 9 января

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 января встретится с представителями Европейской комиссии в Брюсселе для того, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа через Украину, который был остановлен с 1 января, сообщило словацкое издание Denník N.
"Роберт Фицо в четверг будет обсуждать с Европейской комиссии остановку транзита газа через Украину", - сообщило издание со ссылкой на канцелярию правительства.
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В информации отмечается, что премьера в ходе поездки в Брюссель будет сопровождать министр экономики Словакии Дениса Сакова. Издание не уточнило, будет ли принимать участие в этих переговорах украинская сторона.
Ранее Фицо сообщал, что 7 января в Брюсселе должны были состояться консультации Европейской комиссии, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию. Однако эта встреча была отменена из-за отсутствия представителей украинской стороны.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Премьер Словакии Фицо ранее подтвердил, что республика обладает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, а цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
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УкраинаСловакияБрюссельРоберт ФицоВладимир ПутинГазпромЕвросоюзтранзит газа через УкраинуВ миреЕврокомиссия
 
 
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