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Суд отказался отложить вынесение приговора Трампу, сообщил Fox News - РИА Новости, 07.01.2025
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22:12 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/tramp-1992771286.html
Суд отказался отложить вынесение приговора Трампу, сообщил Fox News
Суд отказался отложить вынесение приговора Трампу, сообщил Fox News - РИА Новости, 07.01.2025
Суд отказался отложить вынесение приговора Трампу, сообщил Fox News
Апелляционный суд в Нью-Йорке отказал избранному президенту США Дональду Трампу в попытке отложить вынесение ему приговора по делу о фальсификации деловой... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T22:12:00+03:00
2025-01-07T22:12:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 7 янв – РИА Новости. Апелляционный суд в Нью-Йорке отказал избранному президенту США Дональду Трампу в попытке отложить вынесение ему приговора по делу о фальсификации деловой документации, утверждает Fox News. Ранее судья в Нью-Йорке постановил, что приговор Трампу по соответствующему делу вынесут 10 января. Адвокаты политика пытались оспорить это решение, как и в целом отменить обвинительный вердикт присяжных на фоне победы Трампа на президентских выборах. В эфире Fox News заявили, что судья отклонил ходатайство избранного американского президента об отсрочке в приговоре. Ранее прокуратура Нью-Йорка просила не прекращать дело против политика даже несмотря на то, что обвинительный приговор, возможно, не вынесут во время его президентского срока. Адвокаты Трампа пытаются не допустить вынесения приговора по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег в адрес порноактрисы Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. Защита просит суд прекратить уголовное преследование Трампа, несмотря на вынесенный обвинительный вердикт присяжных, настаивая, что конституция ограничивает прокуроров в привлечении избранного президента к ответственности. Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Трамп стал первым победителем выборов, против которого возбуждены уголовные дела.
https://ria.ru/20250107/tramp-1992766046.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, trump organization
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Trump Organization
Суд отказался отложить вынесение приговора Трампу, сообщил Fox News

Fox News: суд отказал Трампу в отсрочке приговора по делу о фальсификации

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 7 янв – РИА Новости. Апелляционный суд в Нью-Йорке отказал избранному президенту США Дональду Трампу в попытке отложить вынесение ему приговора по делу о фальсификации деловой документации, утверждает Fox News.
Ранее судья в Нью-Йорке постановил, что приговор Трампу по соответствующему делу вынесут 10 января. Адвокаты политика пытались оспорить это решение, как и в целом отменить обвинительный вердикт присяжных на фоне победы Трампа на президентских выборах.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Трамп высказался о сроках переговоров с Путиным
Вчера, 20:37
В эфире Fox News заявили, что судья отклонил ходатайство избранного американского президента об отсрочке в приговоре.
Ранее прокуратура Нью-Йорка просила не прекращать дело против политика даже несмотря на то, что обвинительный приговор, возможно, не вынесут во время его президентского срока. Адвокаты Трампа пытаются не допустить вынесения приговора по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег в адрес порноактрисы Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. Защита просит суд прекратить уголовное преследование Трампа, несмотря на вынесенный обвинительный вердикт присяжных, настаивая, что конституция ограничивает прокуроров в привлечении избранного президента к ответственности.
Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Трамп стал первым победителем выборов, против которого возбуждены уголовные дела.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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В миреНью-Йорк (город)СШАДональд ТрампTrump Organization
 
 
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