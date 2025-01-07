https://ria.ru/20250107/tramp-1992770052.html

Трамп надеется на переговоры с Путиным в течение менее полугода

Трамп надеется на переговоры с Путиным в течение менее полугода - РИА Новости, 07.01.2025

Трамп надеется на переговоры с Путиным в течение менее полугода

Избранный американский президент Дональд Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине могут... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T21:42:00+03:00

2025-01-07T21:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. Во время пресс-конференции в резиденции Трампа в Мар-о-Лаго во Флориде журналисты обратились к будущему главе Белого дома с вопросом, могут ли переговоры с Путиным состояться в течение ближайших шести месяцев. "Шести месяцев? Нет, думаю, я надеюсь, сильно раньше, чем шесть месяцев", - ответил будущий президент США. Перед этим в ходе общения с прессой Трамп заявил, что осведомлён о готовности российского лидера к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом, которое состоится 20 января. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.

https://ria.ru/20250107/tramp-1992764343.html

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в мире, украина, флорида, сша, дональд трамп, владимир путин, россия