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Трамп надеется на переговоры с Путиным в течение менее полугода - РИА Новости, 07.01.2025
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21:42 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/tramp-1992770052.html
Трамп надеется на переговоры с Путиным в течение менее полугода
Трамп надеется на переговоры с Путиным в течение менее полугода - РИА Новости, 07.01.2025
Трамп надеется на переговоры с Путиным в течение менее полугода
Избранный американский президент Дональд Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине могут... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T21:42:00+03:00
2025-01-07T21:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. Во время пресс-конференции в резиденции Трампа в Мар-о-Лаго во Флориде журналисты обратились к будущему главе Белого дома с вопросом, могут ли переговоры с Путиным состояться в течение ближайших шести месяцев. "Шести месяцев? Нет, думаю, я надеюсь, сильно раньше, чем шесть месяцев", - ответил будущий президент США. Перед этим в ходе общения с прессой Трамп заявил, что осведомлён о готовности российского лидера к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом, которое состоится 20 января. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
https://ria.ru/20250107/tramp-1992764343.html
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В мире, Украина, Флорида, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия
Трамп надеется на переговоры с Путиным в течение менее полугода

Трамп надеется на переговоры с Путиным по Украине в течение менее чем полугода

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода.
Во время пресс-конференции в резиденции Трампа в Мар-о-Лаго во Флориде журналисты обратились к будущему главе Белого дома с вопросом, могут ли переговоры с Путиным состояться в течение ближайших шести месяцев.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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"Шести месяцев? Нет, думаю, я надеюсь, сильно раньше, чем шесть месяцев", - ответил будущий президент США.
Перед этим в ходе общения с прессой Трамп заявил, что осведомлён о готовности российского лидера к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом, которое состоится 20 января. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
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В миреУкраинаФлоридаСШАДональд ТрампВладимир ПутинРоссия
 
 
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