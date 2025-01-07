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Трамп высказался о сроках переговоров с Путиным - РИА Новости, 07.01.2025
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20:37 07.01.2025 (обновлено: 20:40 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/tramp-1992766046.html
Трамп высказался о сроках переговоров с Путиным
Трамп высказался о сроках переговоров с Путиным - РИА Новости, 07.01.2025
Трамп высказался о сроках переговоров с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлён о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T20:37:00+03:00
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дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлён о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом."Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации – ред.), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине - ред.) погибают люди. Очень много молодых людей, солдат. Земля там очень ровная, и сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту", – заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
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владимир путин, дональд трамп, сша, в мире, россия, украина, флорида
Владимир Путин, Дональд Трамп, США, В мире, Россия, Украина, Флорида
Трамп высказался о сроках переговоров с Путиным

Трамп считает неприемлемыми переговоры с Путиным до возвращения в Белый дом

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлён о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.
«
"Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации – ред.), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине - ред.) погибают люди. Очень много молодых людей, солдат. Земля там очень ровная, и сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту", – заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
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Владимир ПутинДональд ТрампСШАВ миреРоссияУкраинаФлорида
 
 
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