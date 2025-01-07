https://ria.ru/20250107/tramp-1992766046.html

Трамп высказался о сроках переговоров с Путиным

Трамп высказался о сроках переговоров с Путиным - РИА Новости, 07.01.2025

Трамп высказался о сроках переговоров с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлён о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T20:37:00+03:00

2025-01-07T20:37:00+03:00

2025-01-07T20:40:00+03:00

владимир путин

дональд трамп

сша

в мире

россия

украина

флорида

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлён о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом."Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации – ред.), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине - ред.) погибают люди. Очень много молодых людей, солдат. Земля там очень ровная, и сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту", – заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.

https://ria.ru/20250106/putin-1992663769.html

сша

россия

украина

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, дональд трамп, сша, в мире, россия, украина, флорида