https://ria.ru/20250107/tramp-1992766046.html
Трамп высказался о сроках переговоров с Путиным
Трамп высказался о сроках переговоров с Путиным - РИА Новости, 07.01.2025
Трамп высказался о сроках переговоров с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлён о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T20:37:00+03:00
2025-01-07T20:37:00+03:00
2025-01-07T20:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлён о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом."Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации – ред.), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине - ред.) погибают люди. Очень много молодых людей, солдат. Земля там очень ровная, и сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту", – заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, сша, в мире, россия, украина, флорида
Владимир Путин, Дональд Трамп, США, В мире, Россия, Украина, Флорида
Трамп высказался о сроках переговоров с Путиным
Трамп считает неприемлемыми переговоры с Путиным до возвращения в Белый дом