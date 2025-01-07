https://ria.ru/20250107/tramp-1992764860.html
Трамп пригрозил ХАМАС устроить ад из-за заложников
Трамп пригрозил ХАМАС устроить ад из-за заложников - РИА Новости, 07.01.2025
Трамп пригрозил ХАМАС устроить ад из-за заложников
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если заложники, удерживаемые палестинским движением ХАМАС, не будут освобождены до его вступления в... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T20:21:00+03:00
2025-01-07T20:21:00+03:00
2025-01-07T20:32:00+03:00
в мире
хамас
дональд трамп
сша
израиль
ближний восток
флорида
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_ee4affe0366cedb479d83b0b11d4cd0a.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если заложники, удерживаемые палестинским движением ХАМАС, не будут освобождены до его вступления в должность, ситуация на Ближнем Востоке примет крайне жёсткий оборот."Если к моменту моего прихода в офис заложники не будут освобождены, разразится настоящий ад на Ближнем Востоке. Это не будет хорошо ни для ХАМАС, ни, честно говоря, для кого-либо. Ад разразится, я не должен объяснять это более детально, но так оно и будет", – заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).Он добавил, что захват заложников был недопустимым и их должны были освободить уже давно.
https://ria.ru/20250107/konflikt-1915630213.html
сша
израиль
ближний восток
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3b295963d1c7f7071abc5191a89d2e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, дональд трамп, сша, израиль, ближний восток, флорида, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Дональд Трамп, США, Израиль, Ближний Восток, Флорида, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Трамп пригрозил ХАМАС устроить ад из-за заложников
Трамп: на Ближнем Востоке разразится ад, если ХАМАС не отпустит заложников