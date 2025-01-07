https://ria.ru/20250107/tramp-1992764860.html

Трамп пригрозил ХАМАС устроить ад из-за заложников

Трамп пригрозил ХАМАС устроить ад из-за заложников - РИА Новости, 07.01.2025

Трамп пригрозил ХАМАС устроить ад из-за заложников

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если заложники, удерживаемые палестинским движением ХАМАС, не будут освобождены до его вступления в... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T20:21:00+03:00

2025-01-07T20:21:00+03:00

2025-01-07T20:32:00+03:00

в мире

хамас

дональд трамп

сша

израиль

ближний восток

флорида

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_ee4affe0366cedb479d83b0b11d4cd0a.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если заложники, удерживаемые палестинским движением ХАМАС, не будут освобождены до его вступления в должность, ситуация на Ближнем Востоке примет крайне жёсткий оборот."Если к моменту моего прихода в офис заложники не будут освобождены, разразится настоящий ад на Ближнем Востоке. Это не будет хорошо ни для ХАМАС, ни, честно говоря, для кого-либо. Ад разразится, я не должен объяснять это более детально, но так оно и будет", – заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).Он добавил, что захват заложников был недопустимым и их должны были освободить уже давно.

https://ria.ru/20250107/konflikt-1915630213.html

сша

израиль

ближний восток

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хамас, дональд трамп, сша, израиль, ближний восток, флорида, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году