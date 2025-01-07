https://ria.ru/20250107/tramp-1992764771.html
Трамп призвал Данию уступить Гренландию США
Трамп призвал Данию уступить Гренландию США - РИА Новости, 07.01.2025
Трамп призвал Данию уступить Гренландию США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T20:20:00+03:00
2025-01-07T20:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России."Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили ещё задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тысяч человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира", – заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-ЛагоОн отметил, что Китай и Россия усиливают своё присутствие в арктическом регионе."Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20250107/tramp-1992763935.html
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в мире, гренландия, дания, китай, дональд трамп, россия, сша
В мире, Гренландия, Дания, Китай, Дональд Трамп, Россия, США
Трамп призвал Данию уступить Гренландию США
Трамп: Дания должна уступить США Гренландию для защиты "свободного мира"