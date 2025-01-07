https://ria.ru/20250107/tramp-1992764771.html

Трамп призвал Данию уступить Гренландию США

Трамп призвал Данию уступить Гренландию США - РИА Новости, 07.01.2025

Трамп призвал Данию уступить Гренландию США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T20:20:00+03:00

2025-01-07T20:20:00+03:00

2025-01-07T20:32:00+03:00

в мире

гренландия

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дональд трамп

россия

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России."Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили ещё задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тысяч человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира", – заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-ЛагоОн отметил, что Китай и Россия усиливают своё присутствие в арктическом регионе."Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20250107/tramp-1992763935.html

гренландия

дания

китай

россия

сша

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в мире, гренландия, дания, китай, дональд трамп, россия, сша