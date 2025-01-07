https://ria.ru/20250107/tramp-1992764101.html

Трамп заявил, что понимает чувства России по членству Украины в НАТО

Трамп заявил, что понимает чувства России по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 07.01.2025

Трамп заявил, что понимает чувства России по членству Украины в НАТО

выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, выразил понимание позиции России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T20:08:00+03:00

2025-01-07T20:08:00+03:00

2025-01-07T20:45:00+03:00

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нато

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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, выразил понимание позиции России, которая выступает против вступления Украины в НАТО."Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу", — заявил он.Конфликт на Украине — это фиаско Джо Байдена, по мнению избранного президента. Он отметил, что в результате гибнут люди и разрушаются города.Кроме того, Трамп заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.Американский лидер обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.

https://ria.ru/20250107/tramp-1992764860.html

https://ria.ru/20250107/zelenskiy-1992679685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, украина, дональд трамп, россия, сша, джо байден