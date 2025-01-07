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Трамп заявил, что понимает чувства России по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 07.01.2025
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20:08 07.01.2025 (обновлено: 20:45 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/tramp-1992764101.html
Трамп заявил, что понимает чувства России по членству Украины в НАТО
Трамп заявил, что понимает чувства России по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 07.01.2025
Трамп заявил, что понимает чувства России по членству Украины в НАТО
выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, выразил понимание позиции России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T20:08:00+03:00
2025-01-07T20:45:00+03:00
в мире
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дональд трамп
россия
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, выразил понимание позиции России, которая выступает против вступления Украины в НАТО.&quot;Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу&quot;, — заявил он.Конфликт на Украине — это фиаско Джо Байдена, по мнению избранного президента. Он отметил, что в результате гибнут люди и разрушаются города.Кроме того, Трамп заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.Американский лидер обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
https://ria.ru/20250107/tramp-1992764860.html
https://ria.ru/20250107/zelenskiy-1992679685.html
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в мире, нато, украина, дональд трамп, россия, сша, джо байден
В мире, НАТО, Украина, Дональд Трамп, Россия, США, Джо Байден
Трамп заявил, что понимает чувства России по членству Украины в НАТО

Трамп заявил о понимании требования РФ о недопустимости вступления Киева в НАТО

© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, выразил понимание позиции России, которая выступает против вступления Украины в НАТО.
«

"Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу", — заявил он.

Конфликт на Украине — это фиаско Джо Байдена, по мнению избранного президента. Он отметил, что в результате гибнут люди и разрушаются города.
Кроме того, Трамп заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
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Американский лидер обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
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