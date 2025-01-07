Трамп заявил, что понимает чувства России по членству Украины в НАТО
Трамп заявил о понимании требования РФ о недопустимости вступления Киева в НАТО
© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, выразил понимание позиции России, которая выступает против вступления Украины в НАТО.
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"Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу", — заявил он.
Конфликт на Украине — это фиаско Джо Байдена, по мнению избранного президента. Он отметил, что в результате гибнут люди и разрушаются города.
Кроме того, Трамп заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
Американский лидер обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.