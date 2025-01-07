https://ria.ru/20250107/tramp-1992763935.html

Трамп отказался от обещания не применять силу для контроля над Гренландией

Трамп отказался от обещания не применять силу для контроля над Гренландией - РИА Новости, 07.01.2025

Трамп отказался от обещания не применять силу для контроля над Гренландией

Избранный президент США Дональд Трамп во вторник отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T20:06:00+03:00

2025-01-07T20:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп во вторник отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом."Нет, я не могу заверить вас. Вы говорите о Панаме и Гренландии. Я не могу заверить вас ни по одному из двух", - сказал он журналистам в ответ на просьбу дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией.Избранный американский лидер 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250107/tramp-1992764343.html

https://ria.ru/20250107/tramp-1992763219.html

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панамский канал

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в мире, гренландия, сша, панамский канал, дональд трамп, панама