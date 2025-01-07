https://ria.ru/20250107/tramp-1992763219.html
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив - РИА Новости, 07.01.2025
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки", подчеркнув, что этот шаг станет частью... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T19:57:00+03:00
2025-01-07T19:57:00+03:00
2025-01-07T20:10:00+03:00
в мире
мексиканский залив
дональд трамп
сша
америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_ee4affe0366cedb479d83b0b11d4cd0a.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки", подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации."Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". Это прекрасное название, которое охватывает обширную территорию. Залив Америки – какое великолепное имя", – заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).Трамп не уточнил, когда именно может быть принято решение о переименовании, однако отметил, что объявление будет сделано в ближайшем будущем.
https://ria.ru/20250107/mask-1992763501.html
мексиканский залив
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3b295963d1c7f7071abc5191a89d2e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексиканский залив, дональд трамп, сша, америка
В мире, Мексиканский залив, Дональд Трамп, США, Америка
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки