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Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив - РИА Новости, 07.01.2025
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19:57 07.01.2025 (обновлено: 20:10 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/tramp-1992763219.html
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив - РИА Новости, 07.01.2025
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки", подчеркнув, что этот шаг станет частью... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T19:57:00+03:00
2025-01-07T20:10:00+03:00
в мире
мексиканский залив
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки", подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации."Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". Это прекрасное название, которое охватывает обширную территорию. Залив Америки – какое великолепное имя", – заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).Трамп не уточнил, когда именно может быть принято решение о переименовании, однако отметил, что объявление будет сделано в ближайшем будущем.
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в мире, мексиканский залив, дональд трамп, сша, америка
В мире, Мексиканский залив, Дональд Трамп, США, Америка
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив

Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки", подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации.
«
"Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". Это прекрасное название, которое охватывает обширную территорию. Залив Америки – какое великолепное имя", – заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Трамп не уточнил, когда именно может быть принято решение о переименовании, однако отметил, что объявление будет сделано в ближайшем будущем.
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