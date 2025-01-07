https://ria.ru/20250107/tramp-1992763219.html

Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив

Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив - РИА Новости, 07.01.2025

Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки", подчеркнув, что этот шаг станет частью... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T19:57:00+03:00

2025-01-07T19:57:00+03:00

2025-01-07T20:10:00+03:00

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мексиканский залив

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки", подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации."Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". Это прекрасное название, которое охватывает обширную территорию. Залив Америки – какое великолепное имя", – заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).Трамп не уточнил, когда именно может быть принято решение о переименовании, однако отметил, что объявление будет сделано в ближайшем будущем.

https://ria.ru/20250107/mask-1992763501.html

мексиканский залив

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мексиканский залив, дональд трамп, сша, америка