Трамп пообещал сделать Гренландию "снова великой"
Трамп подтвердил визит сына в Гренландию и пообещал вернуть острову величие
© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что его сын Дональд Трамп — младший отправится в Гренландию с визитом, и пообещал вернуть острову "величие".
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"Мой сын, Дональд младший, и различные представители отправятся туда, чтобы посетить некоторые из самых великолепных мест и достопримечательностей", — написал политик в своей соцсети Truth Social.
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Телерадиокомпания DR ранее сообщала, что сын Трампа приедет во вторник с частным визитом в Гренландию.
По словам избранного президента, "если и когда" Гренландия станет частью США, ее жители получат огромную выгоду.
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"Мы будем защищать ее и беречь от очень злобного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой", — заявил политик.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Сейчас она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Трамп ранее назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию. Датские парламентарии назвали слова Трампа неприемлемыми, а премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
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