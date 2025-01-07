https://ria.ru/20250107/tramp-1992707387.html

Трамп пообещал сделать Гренландию "снова великой"

Трамп пообещал сделать Гренландию "снова великой" - РИА Новости, 07.01.2025

Трамп пообещал сделать Гренландию "снова великой"

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что его сын Дональд Трамп — младший отправится в Гренландию с визитом, и пообещал вернуть острову "величие". РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T05:13:00+03:00

2025-01-07T05:13:00+03:00

2025-01-07T09:07:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что его сын Дональд Трамп — младший отправится в Гренландию с визитом, и пообещал вернуть острову "величие"."Мой сын, Дональд младший, и различные представители отправятся туда, чтобы посетить некоторые из самых великолепных мест и достопримечательностей", — написал политик в своей соцсети Truth Social.Телерадиокомпания DR ранее сообщала, что сын Трампа приедет во вторник с частным визитом в Гренландию. По словам избранного президента, "если и когда" Гренландия станет частью США, ее жители получат огромную выгоду. "Мы будем защищать ее и беречь от очень злобного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой", — заявил политик. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Сейчас она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. Трамп ранее назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию. Датские парламентарии назвали слова Трампа неприемлемыми, а премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.

https://ria.ru/20241229/medvedev-1991995045.html

https://ria.ru/20241225/tramp-1991179974.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп