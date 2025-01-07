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Посольство не получало сведений о нахождении россиян в зоне бедствия - РИА Новости, 07.01.2025
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13:35 07.01.2025 (обновлено: 13:36 07.01.2025)
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Посольство не получало сведений о нахождении россиян в зоне бедствия
Посольство не получало сведений о нахождении россиян в зоне бедствия - РИА Новости, 07.01.2025
Посольство не получало сведений о нахождении россиян в зоне бедствия
Информации о нахождении граждан РФ в зоне бедствия при землетрясении магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР не поступало, сообщило во... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:35:00+03:00
2025-01-07T13:36:00+03:00
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ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Информации о нахождении граждан РФ в зоне бедствия при землетрясении магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР не поступало, сообщило во вторник посольство РФ в Китае. "В связи с произошедшим 7 января этого года в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики землетрясением сообщаем, что на текущий момент информация о нахождении в зоне бедствия российских граждан не поступала", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале посольства. Отмечается, что дипмиссия внимательно следит за развитием ситуации и поддерживает плотный контакт с китайской стороной. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Власти подтвердили гибель 95 человек, еще 130 получили травмы разной степени тяжести.
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в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
Посольство не получало сведений о нахождении россиян в зоне бедствия

Посольство РФ: информации о нахождении россиян в зоне бедствия не поступало

© Фото из соцсетейПоследствия землетрясения в Тибете
Последствия землетрясения в Тибете - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фото из соцсетей
Последствия землетрясения в Тибете. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Информации о нахождении граждан РФ в зоне бедствия при землетрясении магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР не поступало, сообщило во вторник посольство РФ в Китае.
"В связи с произошедшим 7 января этого года в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики землетрясением сообщаем, что на текущий момент информация о нахождении в зоне бедствия российских граждан не поступала", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале посольства.
Отмечается, что дипмиссия внимательно следит за развитием ситуации и поддерживает плотный контакт с китайской стороной.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Власти подтвердили гибель 95 человек, еще 130 получили травмы разной степени тяжести.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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