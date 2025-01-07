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Посольство не получало сведений о нахождении россиян в зоне бедствия
Посольство не получало сведений о нахождении россиян в зоне бедствия - РИА Новости, 07.01.2025
Посольство не получало сведений о нахождении россиян в зоне бедствия
Информации о нахождении граждан РФ в зоне бедствия при землетрясении магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР не поступало, сообщило во... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:35:00+03:00
2025-01-07T13:35:00+03:00
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ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Информации о нахождении граждан РФ в зоне бедствия при землетрясении магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР не поступало, сообщило во вторник посольство РФ в Китае. "В связи с произошедшим 7 января этого года в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики землетрясением сообщаем, что на текущий момент информация о нахождении в зоне бедствия российских граждан не поступала", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале посольства. Отмечается, что дипмиссия внимательно следит за развитием ситуации и поддерживает плотный контакт с китайской стороной. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Власти подтвердили гибель 95 человек, еще 130 получили травмы разной степени тяжести.
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в мире, россия, китай
Посольство не получало сведений о нахождении россиян в зоне бедствия
Посольство РФ: информации о нахождении россиян в зоне бедствия не поступало
ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Информации о нахождении граждан РФ в зоне бедствия при землетрясении магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР не поступало, сообщило во вторник посольство РФ в Китае.
"В связи с произошедшим 7 января этого года в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики землетрясением сообщаем, что на текущий момент информация о нахождении в зоне бедствия российских граждан не поступала", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале посольства.
Отмечается, что дипмиссия внимательно следит за развитием ситуации и поддерживает плотный контакт с китайской стороной.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Власти подтвердили гибель 95 человек, еще 130 получили травмы разной степени тяжести.