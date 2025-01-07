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Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения в Тибете - РИА Новости, 07.01.2025
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08:34 07.01.2025 (обновлено: 08:36 07.01.2025)
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Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения в Тибете
Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения в Тибете - РИА Новости, 07.01.2025
Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения в Тибете
Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T08:34:00+03:00
2025-01-07T08:36:00+03:00
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ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения Тибетского автономного района сообщал о 32 погибших и 38 пострадавших. "По состоянию на 12.00 (7.00 мск) 7 января в общей сложности зафиксировано 49 афтершоков, в том числе 33 афтершока магнитудой ниже 3,0, 16 афтершоков магнитудой 3,0 и выше, в частности 13 - магнитудой от 3,0 до 3,9 и три - магнитудой от 4,0 до 4,9. Максимальный афтершок магнитудой 4,4 зафиксирован примерно в 18 километрах от эпицентра главного толчка", - говорится в заявлении центра.
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в мире, китай, тибет
В мире, Китай, Тибет
Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения в Тибете

В Тибете зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8

© Фото из соцсетейПоследствия землетрясения в Тибете
Последствия землетрясения в Тибете - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фото из соцсетей
Последствия землетрясения в Тибете
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ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения Тибетского автономного района сообщал о 32 погибших и 38 пострадавших.
"По состоянию на 12.00 (7.00 мск) 7 января в общей сложности зафиксировано 49 афтершоков, в том числе 33 афтершока магнитудой ниже 3,0, 16 афтершоков магнитудой 3,0 и выше, в частности 13 - магнитудой от 3,0 до 3,9 и три - магнитудой от 4,0 до 4,9. Максимальный афтершок магнитудой 4,4 зафиксирован примерно в 18 километрах от эпицентра главного толчка", - говорится в заявлении центра.
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