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Спасатели подтвердили гибель 32 человек при землетрясении в Тибете - РИА Новости, 07.01.2025
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07:58 07.01.2025
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Спасатели подтвердили гибель 32 человек при землетрясении в Тибете
Спасатели подтвердили гибель 32 человек при землетрясении в Тибете - РИА Новости, 07.01.2025
Спасатели подтвердили гибель 32 человек при землетрясении в Тибете
Спасатели подтвердили гибель 32 человек при землетрясении магнитудой 6,8 в китайском Тибете, еще 38 человек получили травмы разной степени тяжести, следует из... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T07:58:00+03:00
2025-01-07T07:58:00+03:00
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ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Спасатели подтвердили гибель 32 человек при землетрясении магнитудой 6,8 в китайском Тибете, еще 38 человек получили травмы разной степени тяжести, следует из заявления оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения Тибетского автономного района КНР. Ранее издание "Наньфан Жибао" сообщало, что жертвами землетрясения стали 36 человек. "По состоянию на 11.50 (6.50 мск - ред.) 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибли 32 человека, 38 человек получили травмы различной степени тяжести, были повреждены более тысячи домов", - следует из заявления штаба. Власти Тибетского автономного района ввели второй уровень экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района на юго-западе Китая, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
https://ria.ru/20250104/efiopija-1992458083.html
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в мире, китай, тибет
В мире, Китай, Тибет
Спасатели подтвердили гибель 32 человек при землетрясении в Тибете

Спасатели подтвердили гибель 32 человек при землетрясении в Тибете, 38 ранены

© РИА Новости / Игорь ЖуравлевГоры Тибета
Горы Тибета - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Игорь Журавлев
Горы Тибета. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Спасатели подтвердили гибель 32 человек при землетрясении магнитудой 6,8 в китайском Тибете, еще 38 человек получили травмы разной степени тяжести, следует из заявления оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения Тибетского автономного района КНР.
Ранее издание "Наньфан Жибао" сообщало, что жертвами землетрясения стали 36 человек.
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"По состоянию на 11.50 (6.50 мск - ред.) 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибли 32 человека, 38 человек получили травмы различной степени тяжести, были повреждены более тысячи домов", - следует из заявления штаба.
Власти Тибетского автономного района ввели второй уровень экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района на юго-западе Китая, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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