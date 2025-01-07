https://ria.ru/20250107/svo-1992731953.html

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Запорожской области

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.01.2025

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Запорожской области

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в районе Пятихаток Запорожской области, украинские войска потеряли до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T12:31:00+03:00

2025-01-07T12:31:00+03:00

2025-01-07T12:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

пятихатки

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в районе Пятихаток Запорожской области, украинские войска потеряли до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, шесть автомобилей и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250106/kurskaya-1992663021.html

пятихатки

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пятихатки, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)