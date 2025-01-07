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Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 07.01.2025 (обновлено: 12:32 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/svo-1992731953.html
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Запорожской области
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.01.2025
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Запорожской области
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в районе Пятихаток Запорожской области, украинские войска потеряли до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:31:00+03:00
2025-01-07T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
пятихатки
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в районе Пятихаток Запорожской области, украинские войска потеряли до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, шесть автомобилей и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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пятихатки
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пятихатки, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Запорожской области

МО РФ: ВСУ потеряли до 80 военных в районе Пятихаток в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в районе Пятихаток Запорожской области, украинские войска потеряли до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, шесть автомобилей и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области
6 января, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеПятихаткиЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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