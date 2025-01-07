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ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действия группировки "Запад"

ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 07.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действия группировки "Запад"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад и отразила две контратаки, противник потерял до 580 военнослужащих, РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T12:20:00+03:00

2025-01-07T12:20:00+03:00

2025-01-07T12:27:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад и отразила две контратаки, противник потерял до 580 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зелёный Гай, Петропавловка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 580 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, боевая бронированная машина Iveco и 105 мм гаубица Melara Мod 56 итальянского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, две 155 мм гаубицы М777, две 155 мм гаубицы М198 и 105 мм орудие М119", - добавили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 производства Израиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Хортица", "Буковель-AD" и "Анклав", а также склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250106/kurskaya-1992663021.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, германия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)