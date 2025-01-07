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ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 07.01.2025
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12:20 07.01.2025 (обновлено: 12:27 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/svo-1992731002.html
ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действия группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 07.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действия группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад и отразила две контратаки, противник потерял до 580 военнослужащих, РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:20:00+03:00
2025-01-07T12:27:00+03:00
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вооруженные силы украины
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германия
сша
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад и отразила две контратаки, противник потерял до 580 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зелёный Гай, Петропавловка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 580 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, боевая бронированная машина Iveco и 105 мм гаубица Melara Мod 56 итальянского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, две 155 мм гаубицы М777, две 155 мм гаубицы М198 и 105 мм орудие М119", - добавили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 производства Израиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Хортица", "Буковель-AD" и "Анклав", а также склад боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, германия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Германия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действия группировки "Запад"

Группировка войск "Запад" за сутки отразила две контратаки ВСУ

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад и отразила две контратаки, противник потерял до 580 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зелёный Гай, Петропавловка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника составили до 580 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, боевая бронированная машина Iveco и 105 мм гаубица Melara Мod 56 итальянского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, две 155 мм гаубицы М777, две 155 мм гаубицы М198 и 105 мм орудие М119", - добавили в Минобороны РФ.
Кроме того, уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 производства Израиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Хортица", "Буковель-AD" и "Анклав", а также склад боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьГерманияСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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