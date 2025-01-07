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В Приднестровье за сутки поступило 160 заявок по отключению электричества - РИА Новости, 07.01.2025
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14:15 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/svet-1992739993.html
В Приднестровье за сутки поступило 160 заявок по отключению электричества
В Приднестровье за сутки поступило 160 заявок по отключению электричества - РИА Новости, 07.01.2025
В Приднестровье за сутки поступило 160 заявок по отключению электричества
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во вторник сообщил, что в Приднестровье за сутки поступило 160 заявок по... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T14:15:00+03:00
2025-01-07T14:15:00+03:00
в мире
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вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во вторник сообщил, что в Приднестровье за сутки поступило 160 заявок по аварийным отключениям электричества. "Накануне за один лишь день в ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети - ред.) поступило 160 заявок по аварийным отключениям электричества. На вызовы выезжали 54 бригады - это 227 специалистов, которые прилагают все возможные усилия, чтобы обеспечить каждого приднестровца светом и теплом", - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Лидер Приднестровья также призвал граждан проверить, отключены ли неиспользуемые приборы от сети, "не горит ли лампочка, без которой можно обойтись". "Нужно услышать и исполнить простые советы энергетиков, чтобы и без того сложная ситуация не усугубилась", - отметил Красносельский. В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250106/krizis--1992678147.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, газпром, молдовагаз
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Вадим Красносельский, Газпром, Молдовагаз
В Приднестровье за сутки поступило 160 заявок по отключению электричества

Красносельский: в ПМР поступило 160 заявок по аварийным отключениям света

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во вторник сообщил, что в Приднестровье за сутки поступило 160 заявок по аварийным отключениям электричества.
"Накануне за один лишь день в ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети - ред.) поступило 160 заявок по аварийным отключениям электричества. На вызовы выезжали 54 бригады - это 227 специалистов, которые прилагают все возможные усилия, чтобы обеспечить каждого приднестровца светом и теплом", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
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Лидер Приднестровья также призвал граждан проверить, отключены ли неиспользуемые приборы от сети, "не горит ли лампочка, без которой можно обойтись".
"Нужно услышать и исполнить простые советы энергетиков, чтобы и без того сложная ситуация не усугубилась", - отметил Красносельский.
В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреМолдавияКишиневУкраинаВадим КрасносельскийГазпромМолдовагаз
 
 
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