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Баржа с Ле Пен на борту столкнулась с другим судном у берегов Франции - РИА Новости, 07.01.2025
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12:49 07.01.2025 (обновлено: 20:09 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/stolknovenie-1992732711.html
Баржа с Ле Пен на борту столкнулась с другим судном у берегов Франции
Баржа с Ле Пен на борту столкнулась с другим судном у берегов Франции - РИА Новости, 07.01.2025
Баржа с Ле Пен на борту столкнулась с другим судном у берегов Франции
Две баржи, на борту одной из которых находилась лидер фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, столкнулись у берегов... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:49:00+03:00
2025-01-07T20:09:00+03:00
в мире
майотта
франция
коморские острова
марин ле пен
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ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости. Две баржи, на борту одной из которых находилась лидер фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, столкнулись у берегов французского заморского департамента Майотты, сообщает телеканал BFMTV."Во вторник, 7 января, баржа с Марин Ле Пен на борту столкнулась со встречной баржей у Майотты", — передает канал.Отмечается, что в ходе столкновения большинство людей потеряли равновесие и упали. Трое получили незначительный ущерб здоровью и были вывезены на полицейских катерах. Сама Ле Пен не пострадала и была тоже эвакуирована на полицейском катере, уточняет СМИ со ссылкой на ее окружение.Судно направлялось на остров, где расположен местный аэропорт. По информации телеканала, Ле Пен добралась до него, как и планировалось. В воскресенье она прибыла с визитом на Майотту, сильно пострадавшую от последствий циклона "Шидо". На Майотту 14 декабря обрушился циклон "Шидо", который стал самым разрушительным более чем за 90 лет. Минимум 39 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Возмещение ущерба после урагана обойдется страховщикам в сумму от 650 до 800 миллионов евро.Остров Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Он относится к архипелагу Коморских островов в Индийском океане. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против независимости, поэтому она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.
https://ria.ru/20240331/ssha-1936898022.html
https://ria.ru/20250104/zatoplenie-1992497688.html
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в мире, майотта, франция, коморские острова, марин ле пен
В мире, Майотта, Франция, Коморские острова, Марин Ле Пен
Баржа с Ле Пен на борту столкнулась с другим судном у берегов Франции

У берегов Франции столкнулись две баржи, на борту одной из них находилась Ле Пен

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости. Две баржи, на борту одной из которых находилась лидер фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, столкнулись у берегов французского заморского департамента Майотты, сообщает телеканал BFMTV.
"Во вторник, 7 января, баржа с Марин Ле Пен на борту столкнулась со встречной баржей у Майотты", — передает канал.
Последствия столкновения баржи с опорой моста в Оклахоме, США - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
В американской Оклахоме баржа врезалась в мост
31 марта 2024, 04:25
Отмечается, что в ходе столкновения большинство людей потеряли равновесие и упали. Трое получили незначительный ущерб здоровью и были вывезены на полицейских катерах. Сама Ле Пен не пострадала и была тоже эвакуирована на полицейском катере, уточняет СМИ со ссылкой на ее окружение.
Судно направлялось на остров, где расположен местный аэропорт. По информации телеканала, Ле Пен добралась до него, как и планировалось. В воскресенье она прибыла с визитом на Майотту, сильно пострадавшую от последствий циклона "Шидо".
На Майотту 14 декабря обрушился циклон "Шидо", который стал самым разрушительным более чем за 90 лет. Минимум 39 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Возмещение ущерба после урагана обойдется страховщикам в сумму от 650 до 800 миллионов евро.
Остров Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Он относится к архипелагу Коморских островов в Индийском океане. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против независимости, поэтому она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.
Нефтяная платформа - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Крупные нефтепорты мира столкнулись с риском затопления, пишет Guardian
4 января, 14:38
 
В миреМайоттаФранцияКоморские островаМарин Ле Пен
 
 
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