Баржа с Ле Пен на борту столкнулась с другим судном у берегов Франции
У берегов Франции столкнулись две баржи, на борту одной из них находилась Ле Пен
Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости. Две баржи, на борту одной из которых находилась лидер фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, столкнулись у берегов французского заморского департамента Майотты, сообщает телеканал BFMTV.
"Во вторник, 7 января, баржа с Марин Ле Пен на борту столкнулась со встречной баржей у Майотты", — передает канал.
В американской Оклахоме баржа врезалась в мост
31 марта 2024, 04:25
Отмечается, что в ходе столкновения большинство людей потеряли равновесие и упали. Трое получили незначительный ущерб здоровью и были вывезены на полицейских катерах. Сама Ле Пен не пострадала и была тоже эвакуирована на полицейском катере, уточняет СМИ со ссылкой на ее окружение.
Судно направлялось на остров, где расположен местный аэропорт. По информации телеканала, Ле Пен добралась до него, как и планировалось. В воскресенье она прибыла с визитом на Майотту, сильно пострадавшую от последствий циклона "Шидо".
На Майотту 14 декабря обрушился циклон "Шидо", который стал самым разрушительным более чем за 90 лет. Минимум 39 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Возмещение ущерба после урагана обойдется страховщикам в сумму от 650 до 800 миллионов евро.
Остров Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Он относится к архипелагу Коморских островов в Индийском океане. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против независимости, поэтому она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.