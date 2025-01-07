Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле задержали банду мошенников, обманывавших туристов - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 07.01.2025 (обновлено: 22:28 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/stambul-1992771642.html
В Стамбуле задержали банду мошенников, обманывавших туристов
В Стамбуле задержали банду мошенников, обманывавших туристов - РИА Новости, 07.01.2025
В Стамбуле задержали банду мошенников, обманывавших туристов
Полиция задержала в Стамбуле банду из 24 мошенников, присваивавших деньги туристов, сообщило во вторник турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T22:24:00+03:00
2025-01-07T22:28:00+03:00
в мире
технологии
турция
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148406/18/1484061875_0:130:5000:2943_1920x0_80_0_0_7fcd9fa8d82350e96c9b7e9db1181aaa.jpg
СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Полиция задержала в Стамбуле банду из 24 мошенников, присваивавших деньги туристов, сообщило во вторник турецкое госагентство Anadolu. "Не менее 30 подозреваемых действовали в сговоре с таксистами в центральных районах Бейоглу, Шишли, Бакыркёй и Фатих. Они забирали у туристов деньги, предлагая "проверить", не фальшивые ли они, а затем прятали (часть - ред.) купюр в руке", - сообщает агентство. В рамках расследования были выданы ордера на задержание 30 подозреваемых, уже задержаны 24 человека, в том числе главарь банды. При обысках в квартирах подозреваемых конфискованы не зарегистрированные пистолеты и боеприпасы к ним. Полиция ведет поиски остальных подозреваемых. Турецкие силовики за 11 месяцев 2024 года конфисковали более 3,6 миллиона фальшивых евро и 350 тысяч долларов, сообщал министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Обменные пункты в ряде районов Стамбула с конца ноября принимали доллары старого образца, но по сниженному курсу после сообщений о якобы наводнивших Турцию фальшивых долларах. Ранее газета Hürriyet сообщила, что три турецких банка предупредили сотрудников о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивых денег сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот.
https://ria.ru/20241230/turtsiya-1992094874.html
https://ria.ru/20240828/moshennichestvo-1968883485.html
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148406/18/1484061875_431:0:4939:3381_1920x0_80_0_0_8b05673d33dbd8a776c42f806cf830e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, турция, стамбул
В мире, Технологии, Турция, Стамбул
В Стамбуле задержали банду мошенников, обманывавших туристов

Anadolu: полиция задержала в Стамбуле банду мошенников, обманывавших туристов

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Полиция задержала в Стамбуле банду из 24 мошенников, присваивавших деньги туристов, сообщило во вторник турецкое госагентство Anadolu.
«
"Не менее 30 подозреваемых действовали в сговоре с таксистами в центральных районах Бейоглу, Шишли, Бакыркёй и Фатих. Они забирали у туристов деньги, предлагая "проверить", не фальшивые ли они, а затем прятали (часть - ред.) купюр в руке", - сообщает агентство.
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
В Турции задержали банду мошенников, заработавших на обмане туристов
30 декабря 2024, 18:18
В рамках расследования были выданы ордера на задержание 30 подозреваемых, уже задержаны 24 человека, в том числе главарь банды. При обысках в квартирах подозреваемых конфискованы не зарегистрированные пистолеты и боеприпасы к ним. Полиция ведет поиски остальных подозреваемых.
Турецкие силовики за 11 месяцев 2024 года конфисковали более 3,6 миллиона фальшивых евро и 350 тысяч долларов, сообщал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Обменные пункты в ряде районов Стамбула с конца ноября принимали доллары старого образца, но по сниженному курсу после сообщений о якобы наводнивших Турцию фальшивых долларах.
Ранее газета Hürriyet сообщила, что три турецких банка предупредили сотрудников о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивых денег сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией
28 августа 2024, 07:15
 
В миреТехнологииТурцияСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала