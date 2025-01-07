В Стамбуле задержали банду мошенников, обманывавших туристов
Anadolu: полиция задержала в Стамбуле банду мошенников, обманывавших туристов
© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Полиция задержала в Стамбуле банду из 24 мошенников, присваивавших деньги туристов, сообщило во вторник турецкое госагентство Anadolu.
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"Не менее 30 подозреваемых действовали в сговоре с таксистами в центральных районах Бейоглу, Шишли, Бакыркёй и Фатих. Они забирали у туристов деньги, предлагая "проверить", не фальшивые ли они, а затем прятали (часть - ред.) купюр в руке", - сообщает агентство.
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В рамках расследования были выданы ордера на задержание 30 подозреваемых, уже задержаны 24 человека, в том числе главарь банды. При обысках в квартирах подозреваемых конфискованы не зарегистрированные пистолеты и боеприпасы к ним. Полиция ведет поиски остальных подозреваемых.
Турецкие силовики за 11 месяцев 2024 года конфисковали более 3,6 миллиона фальшивых евро и 350 тысяч долларов, сообщал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Обменные пункты в ряде районов Стамбула с конца ноября принимали доллары старого образца, но по сниженному курсу после сообщений о якобы наводнивших Турцию фальшивых долларах.
Ранее газета Hürriyet сообщила, что три турецких банка предупредили сотрудников о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивых денег сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот.
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