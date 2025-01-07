https://ria.ru/20250107/stambul-1992771642.html

В Стамбуле задержали банду мошенников, обманывавших туристов

В Стамбуле задержали банду мошенников, обманывавших туристов - РИА Новости, 07.01.2025

В Стамбуле задержали банду мошенников, обманывавших туристов

Полиция задержала в Стамбуле банду из 24 мошенников, присваивавших деньги туристов, сообщило во вторник турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T22:24:00+03:00

2025-01-07T22:24:00+03:00

2025-01-07T22:28:00+03:00

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СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Полиция задержала в Стамбуле банду из 24 мошенников, присваивавших деньги туристов, сообщило во вторник турецкое госагентство Anadolu. "Не менее 30 подозреваемых действовали в сговоре с таксистами в центральных районах Бейоглу, Шишли, Бакыркёй и Фатих. Они забирали у туристов деньги, предлагая "проверить", не фальшивые ли они, а затем прятали (часть - ред.) купюр в руке", - сообщает агентство. В рамках расследования были выданы ордера на задержание 30 подозреваемых, уже задержаны 24 человека, в том числе главарь банды. При обысках в квартирах подозреваемых конфискованы не зарегистрированные пистолеты и боеприпасы к ним. Полиция ведет поиски остальных подозреваемых. Турецкие силовики за 11 месяцев 2024 года конфисковали более 3,6 миллиона фальшивых евро и 350 тысяч долларов, сообщал министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Обменные пункты в ряде районов Стамбула с конца ноября принимали доллары старого образца, но по сниженному курсу после сообщений о якобы наводнивших Турцию фальшивых долларах. Ранее газета Hürriyet сообщила, что три турецких банка предупредили сотрудников о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивых денег сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот.

https://ria.ru/20241230/turtsiya-1992094874.html

https://ria.ru/20240828/moshennichestvo-1968883485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, турция, стамбул