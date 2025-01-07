Политолог рассказал, как изменится внутренняя политика США при Трампе
Философ Дугин: трамписты уничтожат Демпартию, вернут в США традиционные ценности
© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Трамписты" уничтожат в Соединённых Штатах Америки Демпартию, сделают государство независимым и "свободным от либералов", вернут Америку к традиционным ценностям, таким как семья, религия, патриотизм, соблюдение законов, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
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"Трампистами считают себя те, кто выступает за традиционные ценности. Традиционные ценности для них имеют значение… Их идеологические противники, глобалисты, начали настоящую войну с традиционными ценностями", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
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Философ отметил, что долгое время в США поддерживали иммиграцию, так как иммигранты участвовали в продвижении американских интересов. Однако это была "утечка мозгов из других областей мира и концентрация их в Америке". По словам Дугина, вместе с иммигрантами в США "хлынули преступность, наркомания, извращение".
"Трамписты говорят: хватит всего этого, все, Америка будет великой, она будет независимой, свободной, без либералов, без прогрессистов, без космополитов... Я думаю, в принципе они дойдут до того, что без демократов, потому что демократы и есть источники этого зла, именно Демпартию я имею в виду. А демократия будет возвращена к классическому американскому принципу: Америка для американцев и тех, кто солидарен с самими американцами, разделяет их ценности. А ценности будут такие: религия, семья, патриотизм, честность, соблюдение законов, здоровые отношения между полами, соблюдение прав малолетних", - заявил философ.
По его словам, "трамписты" считают, что важное значение имеет семья, причем в традиционном её понимании: союз мужчины и женщины. "Трамписты" придерживаются мнения, что "извращения бывают, но их нельзя легализовать, к ним надо относиться как к любому греху".