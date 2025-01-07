США продлили разрешение на оплату налогов и иных платежей в России
США продлили разрешение на оплату налогов в России до 9 апреля 2025 года
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США продлили срок действия разрешения американским лицам на оплату налогов, сборов, импортных пошлин и иных платежей в России до 9 апреля 2025 года, указано в лицензии американского минфина.
“Лицам из США, принадлежащим или контролируемым ими прямо или опосредованно организациям, разрешено платить налоги, сборы или импортные пошлины, приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или налоговые возмещения”, - говорится в документе.
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Как отмечается, разрешение касается транзакций, которые запрещены исполнительным указом президента США номер 14024 о запрете на операции с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния и минфина РФ.
Лицензия действует до начала дня 9 апреля 2025 года.
К американским лицам минфин США, согласно приведенному ведомством определению, относит не только собственных граждан, но и постоянно проживающих на американской территории иностранцев, организации, корпорации и партнерства, а также компании, созданные и действующие под юрисдикцией США.
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