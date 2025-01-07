Рейтинг@Mail.ru
WSJ: США обсуждают с талибами обмен заключенными - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/ssha-1992744800.html
WSJ: США обсуждают с талибами обмен заключенными
WSJ: США обсуждают с талибами обмен заключенными - РИА Новости, 07.01.2025
WSJ: США обсуждают с талибами обмен заключенными
США обсуждают с талибами ("Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обмен американцев, содержащихся в Афганистане, как минимум на... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T15:39:00+03:00
2025-01-07T15:39:00+03:00
в мире
афганистан
сша
россия
усама бен ладен
талибан
оон
аль-каида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. США обсуждают с талибами ("Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обмен американцев, содержащихся в Афганистане, как минимум на одного заключенного, вероятно, связанного с экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном, сообщает газета Wall Street Journal. "Администрация (президента США Джо) Байдена ведет переговоры с талибами об обмене американцев, содержащихся в Афганистане, по крайней мере на одного высокопоставленного заключенного, предположительно, являющегося соратником Усамы бен Ладена", - говорится в публикации. По данным издания, США просят освободить Джорджа Глезманна, Райана Корбетта и Махмуда Хабиби. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210907/uslovie-1749063675.html
https://ria.ru/20240926/mid-1974738190.html
афганистан
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, сша, россия, усама бен ладен, талибан, оон, аль-каида
В мире, Афганистан, США, Россия, Усама бен Ладен, Талибан, ООН, Аль-Каида
WSJ: США обсуждают с талибами обмен заключенными

WSJ: США обсуждают с талибами обмен американцев на заключенного

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. США обсуждают с талибами ("Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обмен американцев, содержащихся в Афганистане, как минимум на одного заключенного, вероятно, связанного с экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном, сообщает газета Wall Street Journal.
"Администрация (президента США Джо) Байдена ведет переговоры с талибами об обмене американцев, содержащихся в Афганистане, по крайней мере на одного высокопоставленного заключенного, предположительно, являющегося соратником Усамы бен Ладена", - говорится в публикации.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
В США назвали условие для признания "Талибана"*
7 сентября 2021, 17:59
По данным издания, США просят освободить Джорджа Глезманна, Райана Корбетта и Махмуда Хабиби.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Снять с "Талибана"* террористический статус быстро не получится, заявил МИД
26 сентября 2024, 04:30
 
В миреАфганистанСШАРоссияУсама бен ЛаденТалибанООНАль-Каида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала