WSJ: США обсуждают с талибами обмен заключенными
WSJ: США обсуждают с талибами обмен американцев на заключенного
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. США обсуждают с талибами ("Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обмен американцев, содержащихся в Афганистане, как минимум на одного заключенного, вероятно, связанного с экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном, сообщает газета Wall Street Journal.
"Администрация (президента США Джо) Байдена ведет переговоры с талибами об обмене американцев, содержащихся в Афганистане, по крайней мере на одного высокопоставленного заключенного, предположительно, являющегося соратником Усамы бен Ладена", - говорится в публикации.
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По данным издания, США просят освободить Джорджа Глезманна, Райана Корбетта и Махмуда Хабиби.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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