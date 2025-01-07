https://ria.ru/20250107/ssha-1992744800.html

WSJ: США обсуждают с талибами обмен заключенными

WSJ: США обсуждают с талибами обмен заключенными - РИА Новости, 07.01.2025

WSJ: США обсуждают с талибами обмен заключенными

США обсуждают с талибами ("Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обмен американцев, содержащихся в Афганистане, как минимум на... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T15:39:00+03:00

2025-01-07T15:39:00+03:00

2025-01-07T15:39:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. США обсуждают с талибами ("Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обмен американцев, содержащихся в Афганистане, как минимум на одного заключенного, вероятно, связанного с экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном, сообщает газета Wall Street Journal. "Администрация (президента США Джо) Байдена ведет переговоры с талибами об обмене американцев, содержащихся в Афганистане, по крайней мере на одного высокопоставленного заключенного, предположительно, являющегося соратником Усамы бен Ладена", - говорится в публикации. По данным издания, США просят освободить Джорджа Глезманна, Райана Корбетта и Махмуда Хабиби. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210907/uslovie-1749063675.html

https://ria.ru/20240926/mid-1974738190.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан, сша, россия, усама бен ладен, талибан, оон, аль-каида