https://ria.ru/20250107/ssha-1992744179.html

NBC: двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байдена

NBC: двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байдена - РИА Новости, 07.01.2025

NBC: двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байдена

Двое осужденных за убийство заключенных, которым президент США Джо Байден ранее смягчил наказание до пожизненного срока, попросили федеральный суд не отменять... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T15:29:00+03:00

2025-01-07T15:29:00+03:00

2025-01-07T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Двое осужденных за убийство заключенных, которым президент США Джо Байден ранее смягчил наказание до пожизненного срока, попросили федеральный суд не отменять им смертную казнь, сообщает телеканал NBC News. В декабре 2024 года президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив ее пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение. "Двое из 37 федеральных заключенных, чьи смертные приговоры были смягчены в прошлом месяце президентом Джо Байденом... заняли необычную позицию - они отказываются подписывать документы, подтверждающие помилование", - говорится в материале. По данным телеканала, отбывающие наказание в штате Индиана заключенные Шеннон Агофски и Лен Дэвис считают, что согласие на смягчение наказания может помешать им в обжаловании приговоров. Отмечается, что они оба не признают себя виновными в убийствах, за которые осуждены. В списке лиц, которым Байден в декабре смягчил наказание, не оказалось лишь имен Джохара Царнаева, приговоренного в 2015 году к казни за организацию взрывов в апреле 2013 года на бостонском марафоне, и сторонника превосходства белой расы Дилана Руфа, приговоренного в январе 2017 года за убийство девяти афроамериканцев в церкви Чарлстона летом 2015 года. В списке также не был упомянут Роберт Бауэрс, смертную казнь для которого в 2023 году поддержали присяжные за стрельбу в синагоге Питтсбурга в 2018 году - ее жертвами тогда стали 11 человек.

https://ria.ru/20250105/kazn-1992560376.html

https://ria.ru/20240624/amerikanets-1954939889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, индиана, чарлстон, джо байден, джохар царнаев, дилан руф