NBC: двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байдена
NBC: 2 помилованных Байденом заключенных попросили не отменять им смертную казнь
Здание суда в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Двое осужденных за убийство заключенных, которым президент США Джо Байден ранее смягчил наказание до пожизненного срока, попросили федеральный суд не отменять им смертную казнь, сообщает телеканал NBC News.
В декабре 2024 года президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив ее пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение.
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"Двое из 37 федеральных заключенных, чьи смертные приговоры были смягчены в прошлом месяце президентом Джо Байденом... заняли необычную позицию - они отказываются подписывать документы, подтверждающие помилование", - говорится в материале.
По данным телеканала, отбывающие наказание в штате Индиана заключенные Шеннон Агофски и Лен Дэвис считают, что согласие на смягчение наказания может помешать им в обжаловании приговоров. Отмечается, что они оба не признают себя виновными в убийствах, за которые осуждены.
В списке лиц, которым Байден в декабре смягчил наказание, не оказалось лишь имен Джохара Царнаева, приговоренного в 2015 году к казни за организацию взрывов в апреле 2013 года на бостонском марафоне, и сторонника превосходства белой расы Дилана Руфа, приговоренного в январе 2017 года за убийство девяти афроамериканцев в церкви Чарлстона летом 2015 года. В списке также не был упомянут Роберт Бауэрс, смертную казнь для которого в 2023 году поддержали присяжные за стрельбу в синагоге Питтсбурга в 2018 году - ее жертвами тогда стали 11 человек.
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