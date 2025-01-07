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В США оценили шансы Харрис победить на выборах в 2028 году - РИА Новости, 07.01.2025
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10:22 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/ssha-1992721467.html
В США оценили шансы Харрис победить на выборах в 2028 году
В США оценили шансы Харрис победить на выборах в 2028 году - РИА Новости, 07.01.2025
В США оценили шансы Харрис победить на выборах в 2028 году
Шансы уходящего вице-президента США Камалы Харрис победить на выборах президента страны в 2028 году нулевые, вероятно, она даже участвовать не будет, высказал... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:22:00+03:00
2025-01-07T10:22:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Шансы уходящего вице-президента США Камалы Харрис победить на выборах президента страны в 2028 году нулевые, вероятно, она даже участвовать не будет, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. Харрис выступила кандидатом от Демократической партии в США на прошедших 5 ноября выборах президента страны. Они закончились поражением вице-президента и победой экс-президента страны Дональда Трампа, кандидата Республиканской партии. Шестого января конгресс США утвердил его победу. Декабрьский опрос социологической компании Rasmussen Reports показал, что более 60% потенциальных избирателей считают необходимым найти другого кандидата от демократов для выборов 2028 года, а не выдвигать Харрис вновь. "Вероятность того, что она могла бы победить, нулевая. Я думаю, что и вероятность ее участия (в выборах) нулевая. Демократическая партия в кризисе, и я не знаю, кого они выставят, но это явно не будет она", - сказал собеседник. С его точки зрения, в рассуждениях о возможности участия Харрис в президентских выборах 2028 года нет ничего особенного. "Так со всеми делают. Если человек напишет книгу, это поможет ее продать. Если поедет выступать с лекциями, это поможет получить более дорогие контракты на выступления перед богатыми спонсорами и заинтересованными группами", - объяснил журналист.
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в мире, сша, камала харрис, джексон хинкл, дональд трамп
В мире, США, Камала Харрис, Джексон Хинкл, Дональд Трамп
В США оценили шансы Харрис победить на выборах в 2028 году

Журналист Хинкл: шансы Харрис победить на выборах президента США нулевые

© AP Photo / Brynn AndersonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Brynn Anderson
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Шансы уходящего вице-президента США Камалы Харрис победить на выборах президента страны в 2028 году нулевые, вероятно, она даже участвовать не будет, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
Харрис выступила кандидатом от Демократической партии в США на прошедших 5 ноября выборах президента страны. Они закончились поражением вице-президента и победой экс-президента страны Дональда Трампа, кандидата Республиканской партии. Шестого января конгресс США утвердил его победу. Декабрьский опрос социологической компании Rasmussen Reports показал, что более 60% потенциальных избирателей считают необходимым найти другого кандидата от демократов для выборов 2028 года, а не выдвигать Харрис вновь.
"Вероятность того, что она могла бы победить, нулевая. Я думаю, что и вероятность ее участия (в выборах) нулевая. Демократическая партия в кризисе, и я не знаю, кого они выставят, но это явно не будет она", - сказал собеседник.
С его точки зрения, в рассуждениях о возможности участия Харрис в президентских выборах 2028 года нет ничего особенного.
"Так со всеми делают. Если человек напишет книгу, это поможет ее продать. Если поедет выступать с лекциями, это поможет получить более дорогие контракты на выступления перед богатыми спонсорами и заинтересованными группами", - объяснил журналист.
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В миреСШАКамала ХаррисДжексон ХинклДональд Трамп
 
 
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