https://ria.ru/20250107/ssha-1992721467.html

В США оценили шансы Харрис победить на выборах в 2028 году

В США оценили шансы Харрис победить на выборах в 2028 году - РИА Новости, 07.01.2025

В США оценили шансы Харрис победить на выборах в 2028 году

Шансы уходящего вице-президента США Камалы Харрис победить на выборах президента страны в 2028 году нулевые, вероятно, она даже участвовать не будет, высказал... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T10:22:00+03:00

2025-01-07T10:22:00+03:00

2025-01-07T10:22:00+03:00

в мире

сша

камала харрис

джексон хинкл

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967947244_0:98:3062:1820_1920x0_80_0_0_fa45c7b470d5fd6da88ef2bd23620f40.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Шансы уходящего вице-президента США Камалы Харрис победить на выборах президента страны в 2028 году нулевые, вероятно, она даже участвовать не будет, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. Харрис выступила кандидатом от Демократической партии в США на прошедших 5 ноября выборах президента страны. Они закончились поражением вице-президента и победой экс-президента страны Дональда Трампа, кандидата Республиканской партии. Шестого января конгресс США утвердил его победу. Декабрьский опрос социологической компании Rasmussen Reports показал, что более 60% потенциальных избирателей считают необходимым найти другого кандидата от демократов для выборов 2028 года, а не выдвигать Харрис вновь. "Вероятность того, что она могла бы победить, нулевая. Я думаю, что и вероятность ее участия (в выборах) нулевая. Демократическая партия в кризисе, и я не знаю, кого они выставят, но это явно не будет она", - сказал собеседник. С его точки зрения, в рассуждениях о возможности участия Харрис в президентских выборах 2028 года нет ничего особенного. "Так со всеми делают. Если человек напишет книгу, это поможет ее продать. Если поедет выступать с лекциями, это поможет получить более дорогие контракты на выступления перед богатыми спонсорами и заинтересованными группами", - объяснил журналист.

https://ria.ru/20241128/kharris-1986127290.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, камала харрис, джексон хинкл, дональд трамп