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Будущий спецпосланник США по Украине отложил визит в Киев
Будущий спецпосланник США по Украине отложил визит в Киев - РИА Новости, 07.01.2025
Будущий спецпосланник США по Украине отложил визит в Киев
Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отложил запланированные визиты в Киев и в несколько европейских столиц до инаугурации избранного американского... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:13:00+03:00
2025-01-07T10:13:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отложил запланированные визиты в Киев и в несколько европейских столиц до инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на людей, знакомых с планами поездки."Будущий спецпосланник США по Украине отложил свою ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы до момента после инаугурации Трампа 20 января", — указано в материале. Ранее Келлог намеревался посетить Киев, а также европейские столицы, включая Рим и Париж, до инаугурации Трампа, но на данный момент решено отложить поездку. Ее точная дата пока неизвестна. Представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий ранее заявил, что дата визита Келлога в столицу республики определена. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также передавало, что спецпосланник посетит Киев и несколько европейских столиц в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине. Трамп и избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс смогут официально приступить к исполнению своих обязанностей после принесения присяги на инаугурации, которая запланирована на 20 января.
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992693893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, украина, кит келлог, дональд трамп
В мире, Киев, США, Украина, Кит Келлог, Дональд Трамп
Будущий спецпосланник США по Украине отложил визит в Киев
Будущий спецпосланник США по Украине отложил визит в Киев до инаугурации Трампа