https://ria.ru/20250107/ssha-1992707859.html

Жертвами снежной бури в США стали четыре человека, сообщили СМИ

Жертвами снежной бури в США стали четыре человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2025

Жертвами снежной бури в США стали четыре человека, сообщили СМИ

По меньшей мере четыре человека погибли в США из-за обрушившейся на страну снежной бури, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T05:36:00+03:00

2025-01-07T05:36:00+03:00

2025-01-07T05:37:00+03:00

в мире

сша

миссури

иллинойс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922577797_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_aa3c46c0a3d87163be5753e825848f74.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в США из-за обрушившейся на страну снежной бури, сообщает телеканал NBC News. "По меньшей мере четыре человека погибли в результате снежной бури, которая обрушилась на территорию от центральной части страны до Средней Атлантики", - говорится в сообщении. По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, по состоянию на 23.13 мск без света остаются около 265 тысяч жителей штатов Миссури, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Западная Вирджиния и Вирджиния. Из данных портала по отслеживанию полетов FlightAware следует, что по состоянию на 23.20 мск в США были отменены или задержаны в общей сложности свыше 23 тысяч рейсов. Национальная метеорологическая служба США (NWS) в понедельник предупредила, что шторм продолжает движение через Средне-Атлантический регион, провоцируя серьезные перебои в транспортном сообщении. Согласно прогнозам синоптиков, наиболее обильные осадки в этот день ожидаются в Западной Вирджинии, Мэриленде, Вирджинии, Вашингтоне и Делавэре.

https://ria.ru/20250105/udar-1992540133.html

https://ria.ru/20250106/vashington-1992618816.html

сша

миссури

иллинойс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, миссури, иллинойс