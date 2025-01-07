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Жертвами снежной бури в США стали четыре человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2025
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05:36 07.01.2025 (обновлено: 05:37 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/ssha-1992707859.html
Жертвами снежной бури в США стали четыре человека, сообщили СМИ
Жертвами снежной бури в США стали четыре человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2025
Жертвами снежной бури в США стали четыре человека, сообщили СМИ
По меньшей мере четыре человека погибли в США из-за обрушившейся на страну снежной бури, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T05:36:00+03:00
2025-01-07T05:37:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в США из-за обрушившейся на страну снежной бури, сообщает телеканал NBC News. "По меньшей мере четыре человека погибли в результате снежной бури, которая обрушилась на территорию от центральной части страны до Средней Атлантики", - говорится в сообщении. По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, по состоянию на 23.13 мск без света остаются около 265 тысяч жителей штатов Миссури, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Западная Вирджиния и Вирджиния. Из данных портала по отслеживанию полетов FlightAware следует, что по состоянию на 23.20 мск в США были отменены или задержаны в общей сложности свыше 23 тысяч рейсов. Национальная метеорологическая служба США (NWS) в понедельник предупредила, что шторм продолжает движение через Средне-Атлантический регион, провоцируя серьезные перебои в транспортном сообщении. Согласно прогнозам синоптиков, наиболее обильные осадки в этот день ожидаются в Западной Вирджинии, Мэриленде, Вирджинии, Вашингтоне и Делавэре.
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в мире, сша, миссури, иллинойс
В мире, США, Миссури, Иллинойс
Жертвами снежной бури в США стали четыре человека, сообщили СМИ

NBC News: четыре человека погибли из-за обрушившейся на США снежной бури

© AP Photo / Jenny KaneПоследствия непогоды в американском штате Орегон
Последствия непогоды в американском штате Орегон - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Jenny Kane
Последствия непогоды в американском штате Орегон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в США из-за обрушившейся на страну снежной бури, сообщает телеканал NBC News.
"По меньшей мере четыре человека погибли в результате снежной бури, которая обрушилась на территорию от центральной части страны до Средней Атлантики", - говорится в сообщении.
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По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, по состоянию на 23.13 мск без света остаются около 265 тысяч жителей штатов Миссури, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Западная Вирджиния и Вирджиния.
Из данных портала по отслеживанию полетов FlightAware следует, что по состоянию на 23.20 мск в США были отменены или задержаны в общей сложности свыше 23 тысяч рейсов.
Национальная метеорологическая служба США (NWS) в понедельник предупредила, что шторм продолжает движение через Средне-Атлантический регион, провоцируя серьезные перебои в транспортном сообщении.
Согласно прогнозам синоптиков, наиболее обильные осадки в этот день ожидаются в Западной Вирджинии, Мэриленде, Вирджинии, Вашингтоне и Делавэре.
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