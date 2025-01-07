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В США из-за зимнего шторма отменили или задержали свыше 2,3 тысячи рейсов - РИА Новости, 07.01.2025
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02:48 07.01.2025 (обновлено: 05:50 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/ssha-1992704255.html
В США из-за зимнего шторма отменили или задержали свыше 2,3 тысячи рейсов
В США из-за зимнего шторма отменили или задержали свыше 2,3 тысячи рейсов - РИА Новости, 07.01.2025
В США из-за зимнего шторма отменили или задержали свыше 2,3 тысячи рейсов
Более 2,3 тысячи рейсов отменили или задержали в понедельник в США из-за обрушившегося на страну сильнейшего зимнего шторма, сообщает портал FlightAware.com. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T02:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Более 2,3 тысячи рейсов отменили или задержали в понедельник в США из-за обрушившегося на страну сильнейшего зимнего шторма, сообщает портал FlightAware.com."Общее число отменённых рейсов в США сегодня: 1446", – говорится в сообщении портала. Кроме того, были задержаны более 870 рейсов. Наибольшее число отмен зарегистрировано в районе столицы страны Вашингтона (округ Колумбия), где не состоялось свыше 780 рейсов.Шторм также вызвал значительные перебои в энергоснабжении: без света остались более 300 тысяч пользователей. Половина из них проживают в штатах Кентукки и Вирджиния, но проблемы зафиксированы также в Индиане, Западной Вирджинии и Иллинойсе. Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила, что шторм продолжает движение через Средне-Атлантический регион, провоцируя серьезные перебои в транспортном сообщении. "Масштабный зимний шторм переместится из долины Огайо в регион Средне-Атлантических штатов сегодня, продолжая вызывать серьёзные задержки в движении транспорта", – отмечается в предупреждении. Согласно прогнозам синоптиков, наиболее обильные осадки в этот день ожидаются в Западной Вирджинии, Мэриленде, Вирджинии, Вашингтоне и Делавэре.
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в мире, сша, вашингтон (штат), колумбия
В мире, США, Вашингтон (штат), Колумбия
В США из-за зимнего шторма отменили или задержали свыше 2,3 тысячи рейсов

FlightAware: более 2,3 тысячи рейсов отменили или задержали в США из-за шторма

© AP Photo / Nam Y. HuhПассажиры в ожидании рейса во время снегопада в аэропорту О'Хара в Чикаго
Пассажиры в ожидании рейса во время снегопада в аэропорту О'Хара в Чикаго - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Nam Y. Huh
Пассажиры в ожидании рейса во время снегопада в аэропорту О'Хара в Чикаго. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Более 2,3 тысячи рейсов отменили или задержали в понедельник в США из-за обрушившегося на страну сильнейшего зимнего шторма, сообщает портал FlightAware.com.
"Общее число отменённых рейсов в США сегодня: 1446", – говорится в сообщении портала. Кроме того, были задержаны более 870 рейсов. Наибольшее число отмен зарегистрировано в районе столицы страны Вашингтона (округ Колумбия), где не состоялось свыше 780 рейсов.
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Шторм также вызвал значительные перебои в энергоснабжении: без света остались более 300 тысяч пользователей. Половина из них проживают в штатах Кентукки и Вирджиния, но проблемы зафиксированы также в Индиане, Западной Вирджинии и Иллинойсе.
Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила, что шторм продолжает движение через Средне-Атлантический регион, провоцируя серьезные перебои в транспортном сообщении.
"Масштабный зимний шторм переместится из долины Огайо в регион Средне-Атлантических штатов сегодня, продолжая вызывать серьёзные задержки в движении транспорта", – отмечается в предупреждении.
Согласно прогнозам синоптиков, наиболее обильные осадки в этот день ожидаются в Западной Вирджинии, Мэриленде, Вирджинии, Вашингтоне и Делавэре.
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