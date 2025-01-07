https://ria.ru/20250107/ssha-1992704255.html

В США из-за зимнего шторма отменили или задержали свыше 2,3 тысячи рейсов

В США из-за зимнего шторма отменили или задержали свыше 2,3 тысячи рейсов - РИА Новости, 07.01.2025

В США из-за зимнего шторма отменили или задержали свыше 2,3 тысячи рейсов

Более 2,3 тысячи рейсов отменили или задержали в понедельник в США из-за обрушившегося на страну сильнейшего зимнего шторма, сообщает портал FlightAware.com. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T02:48:00+03:00

2025-01-07T02:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Более 2,3 тысячи рейсов отменили или задержали в понедельник в США из-за обрушившегося на страну сильнейшего зимнего шторма, сообщает портал FlightAware.com."Общее число отменённых рейсов в США сегодня: 1446", – говорится в сообщении портала. Кроме того, были задержаны более 870 рейсов. Наибольшее число отмен зарегистрировано в районе столицы страны Вашингтона (округ Колумбия), где не состоялось свыше 780 рейсов.Шторм также вызвал значительные перебои в энергоснабжении: без света остались более 300 тысяч пользователей. Половина из них проживают в штатах Кентукки и Вирджиния, но проблемы зафиксированы также в Индиане, Западной Вирджинии и Иллинойсе. Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила, что шторм продолжает движение через Средне-Атлантический регион, провоцируя серьезные перебои в транспортном сообщении. "Масштабный зимний шторм переместится из долины Огайо в регион Средне-Атлантических штатов сегодня, продолжая вызывать серьёзные задержки в движении транспорта", – отмечается в предупреждении. Согласно прогнозам синоптиков, наиболее обильные осадки в этот день ожидаются в Западной Вирджинии, Мэриленде, Вирджинии, Вашингтоне и Делавэре.

https://ria.ru/20250102/kaliningrad-1992322123.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), колумбия