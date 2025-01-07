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В США назвали возможный срок урегулирования на Украине - РИА Новости, 07.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:43 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/srok-1992766652.html
В США назвали возможный срок урегулирования на Украине
В США назвали возможный срок урегулирования на Украине - РИА Новости, 07.01.2025
В США назвали возможный срок урегулирования на Украине
Соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто к Пасхе, заявил научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T20:43:00+03:00
2025-01-07T20:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
россия
сша
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто к Пасхе, заявил научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк в разговоре со Sky News."Я думаю, что американская сторона будет рассматривать возможность заключения какой-то сделки к Пасхе", — считает он.По словам Кларка, это будет невероятно сложно для Украины.Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом России по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал происходящее на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250107/prognoz-1992761201.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир путин, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
В США назвали возможный срок урегулирования на Украине

Sky News: Трамп допускает возможность соглашения по Украине к Пасхе

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто к Пасхе, заявил научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк в разговоре со Sky News.
"Я думаю, что американская сторона будет рассматривать возможность заключения какой-то сделки к Пасхе", — считает он.
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По словам Кларка, это будет невероятно сложно для Украины.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом России по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал происходящее на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденВладимир ПутинДональд ТрампНАТО
 
 
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