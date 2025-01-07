https://ria.ru/20250107/spetsoperatsiya-1992768962.html

Спецоперация, 7 января: Киев потерял 1635 военнослужащих

Спецоперация, 7 января: Киев потерял 1635 военнослужащих - РИА Новости, 07.01.2025

Спецоперация, 7 января: Киев потерял 1635 военнослужащих

Подразделения российских группировок войск "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" нанесли поражение украинским войскам, улучшили положение по... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T21:27:00+03:00

2025-01-07T21:27:00+03:00

2025-01-07T21:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

андрей сибига

иван приходько

вооруженные силы украины

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Подразделения российских группировок войск "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" нанесли поражение украинским войскам, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и отразили 18 контратак штурмовых групп ВСУ, следует из опубликованной во вторник сводки Минобороны РФ. Киев при этом потерял 1635 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились пяти танков, в том числе двух Leopard производства ФРГ, шести БМП, бронемашины Iveco итальянского производства и семи других, трёх бронетранспортёров M113 производства США. Также среди потерь ВСУ самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, пять САУ "Гвоздика" и одна "Акация", две гаубицы М777, две М198 и четыре орудия М119 американского производства, гаубица Melara Mod 56 итальянского производства, пять орудий Д-20 и десять гаубиц Д-30. Помимо этого, уничтожены шесть складов боеприпасов, шесть станций радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 производства Израиля. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 164 районах. Средства ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США и 50 беспилотников самолетного типа. На курском направленииВ отдельной сводке МО РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области указано, что подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах шести приграничных населённых пунктов. Авиация и артиллерия при этом поразили живую силу и технику противника в районах ещё шести населённых пунктов Курской области, а также у Басовки в Сумской области Украины. За сутки ВСУ на курском направлении потеряли более 325 военнослужащих, 10 танков, одну БМП, бронетранспортёр, 11 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия и три миномета. Всего за время боёв здесь противник лишился до 49 830 человек. Обстрелы мирныхУправление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщило, что во вторник украинские войска выпустили по Горловке в ДНР 22 снаряда калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных. По данным управления и мэра Горловки Ивана Приходько, в результате обстрелов ВСУ пострадали восемь человек - трое в Горловке, в том числе девочка 2016 года рождения и пожилой мужчина, а также пять жителей города Дзержинска. Отложил визитыБудущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отложил запланированные визиты в Киев и в ряд европейских столиц, включая Рим и Париж, до инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, передает со ссылкой на источники агентство Рейтер. Точная дата планирующейся поездки неизвестна. Исландия передала Киеву 30 миллионов долларов помощи для оборонных нужд, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел этой островной страны Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир. Они, по данным Сибиги, также обсудили возможность наращивания военного производства. Воюющим на стороне украинских боевиков иностранным наемникам не рекомендуют вступать в контакт с жителями контролируемой Киевом части Донбасса, так как многие люди там поддерживают Россию, рассказал РИА Новости пленный польский наемник. Хотелось бы более мощные радарыУкраинские СМИ во вторник сообщали о трёх сериях взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что переданные Украине истребители F-16 не могут соревноваться в воздушных боях с технологичными российскими самолетами. По его словам, Киеву хотелось бы получить модификации с более мощными радарами и дальнобойными ракетами. Командир одной из воинских частей в Одессе задержан по подозрению во взяточничестве, сообщило региональное отделение полиции. Как утверждается, он требовал с подчиненных по 30% с зарплат якобы на ремонт техники, сообщает региональное отделение полиции.

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