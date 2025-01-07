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"Условия хорошие": на Западе дали Украине неожиданный совет - РИА Новости, 07.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:30 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/sovet-1992771979.html
"Условия хорошие": на Западе дали Украине неожиданный совет
"Условия хорошие": на Западе дали Украине неожиданный совет - РИА Новости, 07.01.2025
"Условия хорошие": на Западе дали Украине неожиданный совет
ВСУ необходимо начать отступление из Курской области, пока для этого еще существуют благоприятные условия, такое мнение выразил британский военный аналитик... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T22:30:00+03:00
2025-01-07T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
москва
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. ВСУ необходимо начать отступление из Курской области, пока для этого еще существуют благоприятные условия, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире личного видеоблога."Лучшее, что могут сделать украинцы, это начать организовывать отступление сейчас, когда погодные условия достаточно хорошие, когда земля твердая, а небо пасмурное", — считает он.По словам аналитика, ВСУ лучше принять это решение, пока у них еще есть путь для отступления."Однако Зеленский и Сырский, вероятно, вряд ли предпримут что-то из этих благоразумных шагов", — подытожил он.Минобороны России 5 января сообщило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.
https://ria.ru/20250107/prognoz-1992761201.html
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в мире, курская область, украина, москва, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Условия хорошие": на Западе дали Украине неожиданный совет

Меркурис: ВСУ нужно начать отступать, пока позволяют погодные условия

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. ВСУ необходимо начать отступление из Курской области, пока для этого еще существуют благоприятные условия, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире личного видеоблога.
"Лучшее, что могут сделать украинцы, это начать организовывать отступление сейчас, когда погодные условия достаточно хорошие, когда земля твердая, а небо пасмурное", — считает он.
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По словам аналитика, ВСУ лучше принять это решение, пока у них еще есть путь для отступления.
"Однако Зеленский и Сырский, вероятно, вряд ли предпримут что-то из этих благоразумных шагов", — подытожил он.
Минобороны России 5 января сообщило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.
На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаМоскваВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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