https://ria.ru/20250107/sovet-1992771979.html

"Условия хорошие": на Западе дали Украине неожиданный совет

"Условия хорошие": на Западе дали Украине неожиданный совет - РИА Новости, 07.01.2025

"Условия хорошие": на Западе дали Украине неожиданный совет

ВСУ необходимо начать отступление из Курской области, пока для этого еще существуют благоприятные условия, такое мнение выразил британский военный аналитик... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T22:30:00+03:00

2025-01-07T22:30:00+03:00

2025-01-07T22:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

украина

москва

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. ВСУ необходимо начать отступление из Курской области, пока для этого еще существуют благоприятные условия, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире личного видеоблога."Лучшее, что могут сделать украинцы, это начать организовывать отступление сейчас, когда погодные условия достаточно хорошие, когда земля твердая, а небо пасмурное", — считает он.По словам аналитика, ВСУ лучше принять это решение, пока у них еще есть путь для отступления."Однако Зеленский и Сырский, вероятно, вряд ли предпримут что-то из этих благоразумных шагов", — подытожил он.Минобороны России 5 января сообщило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.

https://ria.ru/20250107/prognoz-1992761201.html

https://ria.ru/20250107/srok-1992766652.html

курская область

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в мире, курская область, украина, москва, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)