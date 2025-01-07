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Премьер-министр Грузии дал Макрону совет по Украине из-за его слов о России - РИА Новости, 07.01.2025
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12:24 07.01.2025 (обновлено: 13:24 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/sovet-1992731259.html
Премьер-министр Грузии дал Макрону совет по Украине из-за его слов о России
Премьер-министр Грузии дал Макрону совет по Украине из-за его слов о России - РИА Новости, 07.01.2025
Премьер-министр Грузии дал Макрону совет по Украине из-за его слов о России
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону следить за Украиной после его слов о российском вмешательстве в выборы в РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:24:00+03:00
2025-01-07T13:24:00+03:00
в мире
грузия
украина
россия
ираклий кобахидзе
эммануэль макрон
саломе зурабишвили
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону следить за Украиной после его слов о российском вмешательстве в выборы в парламент страны, сообщает "Взгляд".&quot;Кобахидзе подчеркнул, что считает слова Макрона ложью, и предложил ему обратить внимание на Украину, &quot;которую обрекли на уничтожение&quot;, — говорится в материале.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в декабре прошлого года заявлял, что внутриполитические проблемы в Грузии начались после того, как она отказалась открыть второй фронт против России по указанию Запада. По словам политика, от Грузии требовали начала боевых действий представители "глубинного государства" США и их агентура в грузинской оппозиции.В Грузии начались массовые протесты после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Бывший президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Очередная серия митингов оппозиции началась 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками и петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция разогнала их с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту. После полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Некоторых задержали.Парламент Грузии 14 декабря избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. В воскресенье он официально вступил в должность. Накануне оппозиция организовала акцию "живая цепь". В городе мобилизовали бригады спецназа и сотрудников патрульной полиции.Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявляла, что не уйдет с поста президента, поскольку "при нелегитимном парламенте" не может быть легитимных выборов главы государства.Как сообщил корреспондент РИА Новости, Зурабишвили все-таки покинула резиденцию в день инаугурации нового президента.
https://ria.ru/20241231/gruziya-1992189339.html
https://ria.ru/20241230/gruziya-1992061636.html
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в мире, грузия, украина, россия, ираклий кобахидзе, эммануэль макрон, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Украина, Россия, Ираклий Кобахидзе, Эммануэль Макрон, Саломе Зурабишвили
Премьер-министр Грузии дал Макрону совет по Украине из-за его слов о России

Премьер-министр Грузии Кобахидзе посоветовал Макрону следить за Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону следить за Украиной после его слов о российском вмешательстве в выборы в парламент страны, сообщает "Взгляд".
«

"Кобахидзе подчеркнул, что считает слова Макрона ложью, и предложил ему обратить внимание на Украину, "которую обрекли на уничтожение", — говорится в материале.

Грузия - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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31 декабря 2024, 20:43
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в декабре прошлого года заявлял, что внутриполитические проблемы в Грузии начались после того, как она отказалась открыть второй фронт против России по указанию Запада. По словам политика, от Грузии требовали начала боевых действий представители "глубинного государства" США и их агентура в грузинской оппозиции.
В Грузии начались массовые протесты после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Бывший президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Новый президент Грузии в первом выступлении рассказал о будущем страны
30 декабря 2024, 12:14
Очередная серия митингов оппозиции началась 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками и петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция разогнала их с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту. После полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Некоторых задержали.
Парламент Грузии 14 декабря избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. В воскресенье он официально вступил в должность. Накануне оппозиция организовала акцию "живая цепь". В городе мобилизовали бригады спецназа и сотрудников патрульной полиции.
Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявляла, что не уйдет с поста президента, поскольку "при нелегитимном парламенте" не может быть легитимных выборов главы государства.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, Зурабишвили все-таки покинула резиденцию в день инаугурации нового президента.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
На Зеленского набросились с претензией из-за Грузии
29 декабря 2024, 14:51
 
В миреГрузияУкраинаРоссияИраклий КобахидзеЭммануэль МакронСаломе Зурабишвили
 
 
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